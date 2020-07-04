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Milli futbolcu Arda Turan Galatasaray'a geri dönüyor

Milli futbolcu Arda Turan yuvaya dönüyor. Galatasaray yönetimin dönüşüne onay verdiği yıldız oyuncunun, futbolu sarı kırmızılı kulüpte bıraktıktan sonra Fatih Terim'in yardımcısı olması planlanıyor.

04.07.2020 14:08 | Son Güncelleme: 04.07.2020 14:21

Süper Lig'de zirve yarışında kritik maçlara çıkan Galatasaray bir yandan da gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı kırmızılıların gündemindeki isim eski futbolcusu Arda Turan.

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in ara transfer döneminde istemesine rağmen yönetim engeline takılan Arda Turan, sarı kırmızılı formaya çok yakın. Barcelona ile sözleşmesi 1 Temmuz'da resmen sona eren ve Arda, Fatih Terim ile Mustafa Cengiz'in görüşme sonrasında nihai karara varıldı. Sezon sonunda resmi imzaların atılması planlanıyor.

FUTBOLU G.SARAY'DA BIRAKIP TERİM'İN YARDIMCISI OLACAK

Öte yandan uzun dönemli Galatasaray'da görev almak isteyen Arda Turan, futbolu Galatasaray'da bırakıp ilerleyen dönemde Fatih Terim'in yardımcısı olacak.

(Kaynak: A Spor)

Milli futbolcu Arda Turan Galatasaray'a geri dönüyor
Haber Yorumları (4)
FUTBOLCU: Türkiye de bir beşiktaşlı olarak tek adam Şenol Güneştir noktaaa
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HADİ BE: Arda GS de ne yapacak adam kendini bitirmiş uzatmalar bile bitmiş ancak kenarda top toplar yardımcı olacak beceri var mı ki yardımcı yapsınlar ardaya bir yardımcı lazım
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ONUR: hadi aslanım hadi kaplanım hadi yiğidim ile adam Türkiye''de en fazla şampiyon olan adam. Boş boş elinde kalvye ile burada atıp tutuyorsun gevşo
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