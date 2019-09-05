Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Lise ve ilköğretim tasarımı) Bunun sınavlarla bir ilgisi yok. Sınav...

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Lise ve ilköğretim tasarımı) Bunun sınavlarla bir ilgisi yok. Sınav...

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Lise ve ilköğretim tasarımı) Bunun sınavlarla bir ilgisi yok. Sınav değiştiğinde eğitim sistemi düzelir ya da düzelmez gibi bir sebep- sonuç ilişkisini kabullenmiyoruz.

05.09.2019 10:34
Milli Eğitim Bakanı Selçuk:

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Lise ve ilköğretim tasarımı) Bunun sınavlarla bir ilgisi yok. Sınav değiştiğinde eğitim sistemi düzelir ya da düzelmez gibi bir sebep- sonuç ilişkisini kabullenmiyoruz. Şu anda böyle bir ihtiyaç yok."

Kaynak: AA
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