05.09.2019 10:34

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Lise ve ilköğretim tasarımı) Bunun sınavlarla bir ilgisi yok. Sınav değiştiğinde eğitim sistemi düzelir ya da düzelmez gibi bir sebep- sonuç ilişkisini kabullenmiyoruz. Şu anda böyle bir ihtiyaç yok."

Kaynak: AA