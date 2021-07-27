Milli cimnastikçiler, Tokyo 2020'de madalya için ter dökecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Milli cimnastikçiler, Tokyo 2020'de madalya için ter dökecek

Milli cimnastikçiler, Tokyo 2020'de madalya için ter dökecek
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 5. gününde yarın milli cimnastikçiler Ahmet Önder ve Adem Asil madalya mücadelesi verecek.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 5. gününde yarın milli cimnastikçiler Ahmet Önder ve Adem Asil madalya mücadelesi verecek.

Ariake Cimnastik Merkezi'nde gerçekleştirilecek bireysel genel tasnif final müsabakaları, TSİ 13.15'te başlayacak. 24 Temmuz'daki elemeleri geçerek adını finale yazdıran Ahmet Önder ile Adem Asil madalya için performans sergileyecek.

Milli sporcular, yer aleti, kulplu beygir, halka, atlama masası, paralel bar ve barfikste toplayacakları puanlarla madalyaya ulaşmaya çalışacak.

Ahmet, ayrıca 2 Ağustos'ta atlama masasında final yarışacak. Adem Asil ise aynı gün atlama masasının yanı sıra halka aletinde madalya kovalayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, Tokyo 2020'de bronz madalya kazandı
Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, Tokyo 2020'de bronz madalya kazandı
Milli tekvandocu Hakan Reçber, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 68 kiloda bronz madalya alarak Türkiye'ye organizasyondaki ilk madalyasını getirdi.
Milli tekvandocu Hakan Reçber, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 68 kiloda bronz madalya alarak Türkiye'ye organizasyondaki ilk madalyasını getirdi.
Son dakika: 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda 57 kiloda mücadele eden milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, bronz madalya kazandı.
Son dakika: 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda 57 kiloda mücadele eden milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, bronz madalya kazandı.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Bülent Turan Süleyman Soylu Mustafa Destici Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Derya Uluğ Düm Tek Tek Şeyma Subaşı Mehmet Ali Erbil
Spor Metin Oktay Fatih Terim Alper Yılmaz Rachid Ghezzal Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Milli cimnastikçiler, Tokyo 2020'de madalya için ter dökecek - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.07.2021 06:49:35. #1.13#

title