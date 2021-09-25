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Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan'ın mutlu günü

AA / Sinem Er - Haberler | Spor
Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan'ın mutlu günü

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından 23 Eylül Perşembe günü nikahları kıyılan ve dünya evine giren milli cimnastikçi Ferhat Arıcan ile Neslihan Aslan, Ankara'da bir nikah töreni daha düzenledi.

ANKARA (AA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından 23 Eylül Perşembe günü nikahları kıyılan ve dünya evine giren milli cimnastikçi Ferhat Arıcan ile Neslihan Aslan, Ankara'da bir nikah töreni daha düzenledi.

Kocatepe Nikah Salonu'nda gerçekleştirilen ikinci törende Ferhat Arıcan-Neslihan Aslan çifti, yakınları ve arkadaşlarıyla mutluluklarını paylaştı.

Nikah törenine Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen ile başkan vekili Emre Bağcı'nın yanı sıra, çiftin ailesi, yakınları ve çalışma arkadaşları katıldı.

AA / Sinem Er - Spor Haberleri
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