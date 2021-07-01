Son dakika haberi! Bakan Kasapoğlu olimpiyat kotası alan milli boksör Necati Ekinci'yi tebrik etti
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Son dakika haberi! Bakan Kasapoğlu olimpiyat kotası alan milli boksör Necati Ekinci'yi tebrik etti

Son dakika haberi! Bakan Kasapoğlu olimpiyat kotası alan milli boksör Necati Ekinci'yi tebrik etti
Anadolu Ajansı / Sinem Er - Haberler | Spor

Edinilen son dakika gelişmesine göre Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazanan milli boksör Necati Ekinci'yi kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazanan milli boksör Necati Ekinci'yi kutladı.

Bakan Kasapoğlu tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:

"IOC Boxing Task Force sıralama listesine göre 69 kiloda 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazanan milli sporcumuz Necat Ekinci'yi tebrik ediyorum. Sporcularımızdan art arda gelen bu güzel haberler, gençlerimize de motivasyon kaynağı olacağına inanıyorum. Olimpiyatlarda mücadele etmeye hak kazanan milli sporcumuzun başarısında emeği geçenleri de teşekkür ediyor, Necat Ekinci'ye Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diliyorum."

Son dakika haberi! Bakan Kasapoğlu olimpiyat kotası alan milli boksör Necati Ekinci'yi tebrik etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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