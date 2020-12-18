Milli boksör Elif Güneri'nin hedefi dünya şampiyonluğu
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Milli boksör Elif Güneri'nin hedefi dünya şampiyonluğu

18.12.2020 10:02 | Son Güncelleme: 18.12.2020 10:06
Milli boksör Elif Güneri'nin hedefi dünya şampiyonluğu

yaptığı açıklamada, "Pandemi süreci bizi etkilemedi.

yaptığı açıklamada, "Pandemi süreci bizi etkilemedi. Bu süreçte çalışmaya devam ediyoruz. Antrenmanlarımı bırakmıyorum. Her zaman hazır olmak durumundayım çünkü hayallerim var. Pandemi olsa da hayallerimden vazgeçmedim. Geçen sene Avrupa şampiyonu ve dünya 2'ncisi oldum. En büyük hayalim, o altın madalyayı ülkem adına kazanmak istiyorum. Avrupa'ya İstiklal Marşı'nı dinlettim ama dünyaya dinletemedim. Amacım dünyaya İstiklal Marşımızı dinletmek ve bayrağımızı göndere çektirmek" diye konuştu."PANDEMİ SÜRECİNDE AİLEME VAKİT AYIRDIM"Elif Güneri, pandemi sürecinde ailesiyle de vakit geçirdiğini belirterek, "Pandemi süreci bizi sosyal olarak çok etkilese de antrenman olarak çok etkilenmedim. Geçen sene yoğun bir tempoda çalıştık. Birçok şampiyonaya ve uluslararası müsabakaya katıldık, ailemizden uzak kaldık. Yıllardır ailemizden uzağız çünkü milli takım kampları, yurt dışı maçlarımız veya kamplarımız oluyor. Bu süreçte ben, ailem ile vakit geçirmeyi tercih ettim. Ama bu esnada da egzersizden de asla vazgeçmedim" dedi."HERKESE ÖRNEK OLMAK İSTİYORUM"Genç arkadaşlarına rol model olmaya çalıştığını söyleyen Güneri, şunları kaydetti:

"Takımımız çok genç. Alttan yetişen birçok arkadaşımız var. Hepsine rol model olmaya çalışıyorum. Spor yaşantımın zirvesindeyim. Yaklaşık 3-4 yıl daha planlarıma göre aktif olarak yarışacağım. Ama yönetici olarak veya antrenör olarak tekrar sporun içerisinde kalmak istiyorum. En büyük amacım Karabük'teki gençlerimize, Karabük boksuna, Türkiye'ye örnek olabilmek. Ben Karabük'ün en ücra köşesinde doğdum büyüdüm. Oradan salonun yolunu bulabildim. Birçok başarı elde ettim. Ülkemi, Karabükümü, mahallemi, evimi, ailemi en iyi şekilde temsil ettim. Ben bunu başardım. Maddi imkansızlıklara rağmen başardım. Ben yaptıysam Karabük'teki ve Türkiye'deki tüm gençler bunu başarabilir."

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Milli boksör Elif Güneri'nin hedefi dünya şampiyonluğu
Milli boksör Elif Güneri'nin hedefi dünya şampiyonluğu
Milli boksör Elif Güneri'nin hedefi dünya şampiyonluğu
Milli boksör Elif Güneri'nin hedefi dünya şampiyonluğu
Milli boksör Elif Güneri'nin hedefi dünya şampiyonluğu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin ALDEMİR

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