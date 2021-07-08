Milli bisikletçi Ahmet Örken, ikinci kez olimpiyatlarda pedal çevirecek
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Milli bisikletçi Ahmet Örken, ikinci kez olimpiyatlarda pedal çevirecek

Anadolu Ajansı / Ahmet Örken - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda pedal çevirecek milli bisikletçi Ahmet Örken, "Olimpiyatlarda çok zorlu bir parkurda yarışacağız. Ona göre hazırlıklarımızı devam ettiriyoruz.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda pedal çevirecek milli bisikletçi Ahmet Örken, "Olimpiyatlarda çok zorlu bir parkurda yarışacağız. Ona göre hazırlıklarımızı devam ettiriyoruz. Umarım, ülkemizi en iyi şekilde temsil ederiz." dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları, 23 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek.

Türkiye'yi, bisiklet branşında Tokyo 2020'de Ahmet Örken ve Onur Balkan temsil edecek.

Olimpiyatlarda ikinci kez yer alacak Türk bisikletinin önemli isimlerinden Ahmet Örken, AA muhabirine Tokyo Olimpiyatları'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kovid-19 salgını dolayısıyla olimpiyatların bir yıl gecikmeli yapılacağını hatırlatan milli bisikletçi, salgının ilk başta motivasyonlarını düşürdüğünü ancak bu duruma zamanla alıştıklarını söyledi.

Ahmet, olimpiyatların en önemli spor organizasyonu olduğuna işaret ederek, Tokyo'da elinden gelenin en iyisini yapacağını vurguladı.

Zorlu bir organizasyonun kendilerini beklediğine dikkati çeken milli bisikletçi, "Hedeflediğim bir yarıştı, 4 yıldır Tokyo Olimpiyatları için hazırlanıyoruz. Onun için puanlar topladık ve 2 kişi gitmeye hak kazandık. Şu anda hazırlıklarımız son hızıyla devam ediyor." diye konuştu.

"Sağlığımıza dikkat edeceğiz"

Ahmet Örken, geçen yıl salgın nedeniyle çok sayıda uluslararası organizasyonun iptal edildiğini veya ertelendiğini dile getirdi.

"Pandemi sebebiyle geçen yıl çok fazla yarışa katılamadık fakat bu yıl oldukça yoğun bir tempomuz vardı." diyen milli sporcu, şunları kaydetti:

"Tokyo Olimpiyatları'nı hedefleyerek hazırlıklarımızı devam ettirdik. Bundan sonra da sağlığımıza dikkat ederek hazırlıklarımıza devam edeceğiz. Erciyes'te yüksek irtifada hazırlıklarımızı iyi bir şekilde sürdürüyoruz. İyi bir çalışma ortamı var. Olimpiyatlarda çok zorlu bir parkurda yarışacağız. Ona göre hazırlıklarımızı devam ettiriyoruz. Umarım, ülkemizi en iyi şekilde temsil ederiz."

Milli bisikletçi Ahmet Örken, ikinci kez olimpiyatlarda pedal çevirecek
Milli bisikletçi Ahmet Örken, ikinci kez olimpiyatlarda pedal çevirecek
Milli bisikletçi Ahmet Örken, ikinci kez olimpiyatlarda pedal çevirecek
Milli bisikletçi Ahmet Örken, ikinci kez olimpiyatlarda pedal çevirecek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Örken

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