Milli atlet Tuğba Danışmaz'dan Türkiye rekoru

Milli atlet Tuğba Danışmaz üç adım atlamada 13.80 derecesi ile U23 ve büyükler Türkiye rekorunu kırdı.

Milli atlet Tuğba Danışmaz üç adım atlamada 13.80 derecesi ile U23 ve büyükler Türkiye rekorunu kırdı.

Atletizmde yeni yılın ilk pist müsabakası Olimpik Deneme Yarışları Ataköy'de 250'nin üzerinde sporcunun katılımı ile devam ediyor. Milli atlet Tuğba Danışmaz üç adım atlamada 13.80 derecesi ile U23 ve büyükler Türkiye rekorunu kırdı.

Pandemi tedbirleri nedeniyle sadece büyükler kategorisine kayıt alınan müsabakalar yarın sona erecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı