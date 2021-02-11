Milli atlet İlyas Çanakçı, Ukrayna'da birinci oldu
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Milli atlet İlyas Çanakçı, Ukrayna'da birinci oldu

11.02.2021 23:01 | Son Güncelleme: 11.02.2021 23:05
Milli atlet İlyas Çanakçı, Ukrayna'da birinci oldu

Ukrayna Salon Şampiyonası'nın ikinci gününde 400 metrede milli atlet İlyas Çanakçı ilk sırayı almayı başardı.

Ukrayna Salon Şampiyonası'nın ikinci gününde 400 metrede milli atlet İlyas Çanakçı ilk sırayı almayı başardı.

Sumy'de devam eden Ukrayna Salon Şampiyonası'nın ikinci gününde milli atletler mücadelelerini sürdürdü. İkinci günün finallerinde İlyas Çanakçı ipi göğüslerken, Buse Savaşkan da yüksek atlama U23 kategorisinde ikinci oldu.

Milli atlet İlyas Çanakçı, 400 metre finalinde 47.34'lük derece koşarken, Kubilay Ençü 48.37 ile beşinci sırada finiş gördü. Yavuz Can ise finalde yer almadı. 200 metrede Oğuz Uyar, seçmeyi 21.72, yarı finali de 21.71'lik derecesiyle galip tamamlayarak ilk sıradan finale kaldı. Oğuz, şampiyonanın son gününde finalde yarışacak.Tuğba Danışmaz, üç adım atlamada 13.43'lük derecesiyle ilk sıradan finale yükselirken, yüksek atlamada Buse Savaşkan, 1.83'lük derecesiyle genel sıralamada altıncı, U23 sıralamasında ise ikinci olarak kürsüye çıktı. Erkekler yüksek atlama finalinde yarışan Enes Talha Şenses ise 2.10 ile yedinci sırada kaldı.Günün bir diğer finali olan 800 metrede Murat Yalçınkaya 1: 51.84, Mevlüt Aras ise 1: 53.54 ile mücadeleyi tamamladı.İLK GÜN DÖRT MİLLİ SPORCU KÜRSÜYE ÇIKTI 

Ukrayna Salon Atletizm Şampiyonası'nın ilk gününde yapılan müsabakalarda ise Furkan Aktaş ikinci, Kayhan Özer ve Buse Arıkazan üçüncü, Oğuz Uyar da U23 kategorisinde ikinci sırada yer alarak kürsüye çıkmıştı.


- Ankara

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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