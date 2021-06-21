Milli atlet Emel Dereli'den gülle atmada olimpiyat kotası
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Milli atlet Emel Dereli'den gülle atmada olimpiyat kotası

Milli atlet Emel Dereli'den gülle atmada olimpiyat kotası
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Romanya'nın Cluj-Napoca kentinde düzenlenen Avrupa Takımlar Şampiyonası 1'inci Lig yarışmalarında milli atlet Emel Dereli, gülle atmada 18.50 m'lik derecesiyle olimpiyat vizesi aldı.

Romanya'nın Cluj-Napoca kentinde düzenlenen Avrupa Takımlar Şampiyonası 1'inci Lig yarışmalarında milli atlet Emel Dereli, gülle atmada 18.50 m'lik derecesiyle olimpiyat vizesi aldı.

Gülle atma mücadelesini 18.50 m ile kazanan Emel Dereli, aynı dereceyle gidilen olimpiyat barajını yakalayarak adını Tokyo 2020'ye yazdırdı. Dereli, 2016 Rio'dan sonra ikinci olimpiyatına gidecek.

Romanya'nın Cluj-Napoca kentindeki Avrupa Takımlar Şampiyonası'nda Türkiye, 267 puanla beşinci sırayı elde etti. 12 takımın olduğu grupta ilk iki sırayı alan Çekya ve Belarus, 2023 için Süper Lig'e çıkma hakkını kazanan ekipler oldu.BAKAN KASAPOĞLU'NDAN TEBRİKGençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Takımlar Şampiyonası'nda gülle atmada 18.50 m'lik derecesiyle 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota kazanan Emel Dereli'yi tebrik etti.Bakan Kasapoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi: "Romanya'da düzenlenen Avrupa Takımlar Şampiyonası 1. Lig müsabakalarında 18.50 m'lik derecesiyle Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota almayı başaran milli sporcumuz Emel'i kutluyorum. Uluslararası arenada elde edilen böyle kıymetli başarıların, gençlerimize de büyük bir motivasyon kaynağı olacağına inanıyorum. Olimpiyatlarda mücadele etmeye hak kazanan milli sporcumuzun başarısında emeği geçenleri de tebrik ediyor, Emel Dereli'ye Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diliyorum."FATİH ÇİNTİMAR: SON GÜNE KADAR BIRAKMAYACAĞIZBaşarılarından dolayı Emel Dereli'yi ve antrenörü Hüseyin Atıcı'yı tebrik eden Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar da "Hafta içinde Ersu'dan sonra bugün de Emel burada olimpiyat kotasını elde etti. Bireysel olarak hala şansı süren beş-altı atletimiz var. Ayrıca 4×400 karışık takımımızın da şansı matematiksel olarak devam ediyor. Bize düşen, son güne kadar mücadeleyi bırakmamak. Şurada 9 günümüz kaldı, bunu da değerlendirerek 29 Haziran'da liste kapandığında Tokyo'da gidebileceğimiz en fazla atletle bulunmak istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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