Millet Bahçesi Şuhut'a yakışacak

Afyonkarahisar Şuhut ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından çalışmaları hızla devam ediyor.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Şuhut Millet Bahçesindeki çalışmalar aralıksız sürüyor. 140 bin metrekare proje alanına sahip olan bölgede Millet Bahçesi kısa bir zaman sonra bölgenin hizmetine sunulacak. Millet Bahçesi'nin içinde otoparklar, millet kıraathanesi, çocuk oyun alanları, basketbol, voleybol sahaları, koşu yolu, bisiklet yolu, seyir terasları ve cami yer alacak. - AFYONKARAHİSAR