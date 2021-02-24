Milan, yeni sözleşme için Hakan Çalhanoğlu'na 4 milyon euro teklif etti
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Milan, yeni sözleşme için Hakan Çalhanoğlu'na 4 milyon euro teklif etti

24.02.2021 19:53 | Son Güncelleme: 24.02.2021 20:03

Milan ile olan sözleşmesi sezon sonu biten ve şu anda istediği kulüple görüşme hakkına sahip olan Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, kulübüyle görüşmelerine devam ederken, İtalyan ekibinin Hakan'a 4 milyon euro maaş önerdiği ve Hakan'ın da 5 milyon euroya düştüğü yazıldı.

İtalya Ligi takımlarından Milan'da milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun geleceğiyle ilgili olarak önemli bir görüşme yapıldı.

Milan, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Hakan Çalhanoğlu'nu takımada tutabilmek adına harekete geçti. Milan'ın önemli isimlerinden Paolo Maldini ve Frederic Massara, Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri Gordon Stipic ile görüşme yaptı.

HAKAN 5 MİLYON EUROYA DÜŞECEK

İtalyan basını, ligde bu sezon 28 maçta 6 gol ve 11 asistlik performans sergileyen Hakan Çalhanoğlu için Milan'ın yıllık 4 milyon euro maaş önerdiğini duyurdu. Hakan Çalhanoğlu ve menajerinin, 5,5 milyon euroluk talebinin, 5 milyon euroya düşebileceği vurgulandı. Ancak bonuslarla birlikte toplam 5,5 milyon euroya anlaşma sağlanabileceği öne sürüldü.

Milan'ın Temmuz 2017'de 23,3 milyon euroya Bayer Leverkusen'den transfer ettiği milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, İtalyan ekibinde 157 maçta forma giydi, 29 gol ve 47 asistlik performans sergiledi.

Milan, yeni sözleşme için Hakan Çalhanoğlu'na 4 milyon euro teklif etti
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