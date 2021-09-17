Milan taraftarlarının protestosu işe yaradı! Bilet fiyatları yarıya düştü

Evrensel'in aktardığı habere göre; Milan taraftarları, 69 euro olan bilet fiyatlarını protesto etti. Sert bir bildiri yayımlayan taraftar grubu, kulüp yönetimini indirim yapmaya davet etti.

DÜZENLEME YAPILDI

AC Milan CEO'su Ivan Gazidis, kulübün Şampiyonlar Ligi bilet fiyatlarında yeniden düzenleme yapacağını duyurdu.

39 EUROYA DÜŞTÜ

AC Milan, Şampiyonlar Ligi için bilet almış olan taraftarlarla iletişime geçip biletleri yenilenmiş fiyattan kendilerine teslim edecek. AC Milan, Şampiyonlar Ligi bilet fiyatlarını güncelledi. Yeni fiyatlara göre en ucuz biletin değeri 39 euroya düşürüldü.

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