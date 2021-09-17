Milan taraftarlarının protestosu işe yaradı! Bilet fiyatları yarıya düştü - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Milan taraftarlarının protestosu işe yaradı! Bilet fiyatları yarıya düştü

Haberler.com - Haberler | Spor

Milan taraftarları, 69 euroya satılan fiyatlara tepki gösterince karşılık aldı. İtalyan kulübü, taraftarlara anlayış göstererek fiyatları 39 euroya düşürme kararı aldı. Bu büyük indirim, taraftarın yüzünü güldürdü.

Evrensel'in aktardığı habere göre; Milan taraftarları, 69 euro olan bilet fiyatlarını protesto etti. Sert bir bildiri yayımlayan taraftar grubu, kulüp yönetimini indirim yapmaya davet etti.

Milan taraftarlarının protestosu işe yaradı! Bilet fiyatları yarıya düştü

DÜZENLEME YAPILDI

AC Milan CEO'su Ivan Gazidis, kulübün Şampiyonlar Ligi bilet fiyatlarında yeniden düzenleme yapacağını duyurdu.

39 EUROYA DÜŞTÜ

AC Milan, Şampiyonlar Ligi için bilet almış olan taraftarlarla iletişime geçip biletleri yenilenmiş fiyattan kendilerine teslim edecek. AC Milan, Şampiyonlar Ligi bilet fiyatlarını güncelledi. Yeni fiyatlara göre en ucuz biletin değeri 39 euroya düşürüldü.

Milan taraftarlarının protestosu işe yaradı! Bilet fiyatları yarıya düştü
Haberler.com - Spor Haberleri
Siyah-Beyazlı taraftarları çok sevdi! 'Come to Beşiktaş Haaland' sloganına bakın nasıl karşılık verdi

Siyah-Beyazlı taraftarları çok sevdi! 'Come to Beşiktaş Haaland' sloganına bakın nasıl karşılık verdi

 2005 İstanbul finalini yaşadık! Liverpool ve Milan arasındaki maç, yine nefesleri kesti

2005 İstanbul finalini yaşadık! Liverpool ve Milan arasındaki maç, yine nefesleri kesti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Yorumlar (1)
Baran Gül:Bizde bir bilet 5 bin lira olsa gene giderler eşşek çok :D
Cevap Yaz 0 1 Yayından Kaldır
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Bergen
Magazin Gökhan Çıra Beren Saat
Spor Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Rıza Çalımbay Tahir Büyükakın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Milan taraftarlarının protestosu işe yaradı! Bilet fiyatları yarıya düştü - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 17:20:04. #1.11#