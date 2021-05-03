Milan taraftarının baskısı, Hakan Çalhanoğlu'nun takım arkadaşı Donnarumma'yı ağlattı
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Milan taraftarının baskısı, Hakan Çalhanoğlu'nun takım arkadaşı Donnarumma'yı ağlattı

Haberler.com - Haberler | Spor

Gelecek sezon Milan'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan İtalyan kaleci Gianluigi Donnarumma Milan taraftarının hedefi haline geldi. 22 yaşındaki kalecinin, Juventus'a transferi gündemde olması sebebiyle Juve maçında kalede olmaması için baskı yapıldı. Taraftar grubu Curva Sud'dan bir heyetle görüşme yapan genç kaleci, toplantıdan gözyaşlarıyla ayrıldı.

Serie A'da uzun süre şampiyonluk mücadelesi vermesine rağmen son dört haftaya girilirken Şampiyonlar Ligi'ne katılamama tehlikesiyle karşı karşıya kalan Milan'da Gianluigi Donnarumma belirsizliği sürüyor. Takımıyla sezon sonunda bitecek olan kontratını henüz uzatmayan 22 yaşındaki kaleci yol ayrımında gibi görünüyor.

"SÖZLEŞMENİ YENİLE"

Cumartesi Milan taraftar grubu Curva Sud'dan bir heyet, Juventus'a transferi gündemde olan ve önümüzdeki hafta Şampiyonlar Ligi'ne katılım yolunda hayati önem taşıyan Juventus maçında kaleyi korumasını istemedikleri Donnarumma ile konuşmak için Milanello'ya çıkartma yaptı ve genç kaleciden sözleşme yenilemesi istendi.

TEKLİFİ GERİ ÇEVİRDİ

Curva Sud'dan gelen teklifi geri çeviren Donnarumma, henüz hiçbir sözleşme teklifini kabul etmediğini ve geleceğine karar verecek olan kişinin kendisinden başkası olmayacağını söylese de bu toplantıdan gözyaşları içinde ayrıldı.

Milan taraftarının baskısı, Hakan Çalhanoğlu'nun takım arkadaşı Donnarumma'yı ağlattı
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