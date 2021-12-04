Milan, Salernitana'yı ilk yarıda bulduğu gollerle yendi

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 16. haftasında Milan, konuk ettiği Salernitana'yı 2-0 yendi.

Milano'daki San Siro Stadı'nda, şampiyonluk mücadelesi veren Milan, ligin son sırasında yer alan Salernitana ile kozlarını paylaştı.

Maça hızlı başlayan ev sahibi ekip, 5. dakikada Frank Kessie ile 1-0 öne geçti. Kırmızı-siyahlı takım, 18. dakikada Alexis Saelemaekers, farkı 2'ye çıkardı

Karşılaşmada başka gol olmayınca Milan, Salernitana'yı 2-0 yenerek, 3 puan aldı.

Bu arada, Milanlı oyuncular maçta attıkları golleri ve galibiyeti, hafta arasında Genoa maçında sol dizinden sakatlanarak 6 ay boyunca sahalardan uzak kalacağı açıklanan Danimarkalı stoper Simon Kjaer'ya adadı.

Kırmızı-siyahlı takım bu galibiyetle, puanını 38'e yükseltti ve maç fazlasıyla ligde liderlik koltuğunu ele geçirdi.

#SüperLig 'de 5 haftadır kazanamayan Beşiktaş'ın, Sergen Yalçın ile devam etme kararını doğru buluyor musunuz? #KASvBJK — Haberler (@Haberler) December 3, 2021

AA / Barış Seçkin - Spor Haberleri

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