Milan'ın teklifiyle Hakan Çalhanoğlu'nun istediği rakam arasında 1.5 milyon euro kaldı
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Milan'ın teklifiyle Hakan Çalhanoğlu'nun istediği rakam arasında 1.5 milyon euro kaldı

02.01.2021 10:56 | Son Güncelleme: 02.01.2021 11:11

Milan'la olan sözleşmesi 6 ay sonra bitecek olan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor. 5 milyon euro maaş isteyen Hakan'a Milan 3.5 milyon euro önerdi. İtalyan ekibi, bu teklifin üstüne çıkmayı düşünmüyor.

Yeni yılın ilk günüyle birlikte transferle ilgili gelişmeler artmaya başladı. Milan'da sözleşmesinin sonuna neredeyse 6 ay kalan Hakan Çalhanoğlu için yeni gelişmeler yapılıyor.

Milan'da Hakan'ın yanı sıra sözleşmeleri sona erecek olan Donnarumma ve Ibrahimovic için de görüşmeler sürüyor.

FARK 1.5 MİLYON EUROYA İNDİ

26 yaşındaki oyuncu kırmızı-siyahlılardan 5 milyon euro ücret talep ediyor. Milan tarafı ise 3.5 milyon euronun üzerine çıkmamakta ısrar ediyor.

A Milli oyuncu takımında son sözleşmesine göre yıllık 2 milyon euro net ücret kazanıyor. Hakan Çalhanoğlu için Avrupa'dan birçok takım 5 milyon euroluk maaşı ödemeye hazır durumda.

Milan'da 3 oyuncunun geleceğinin yakında belli olması bekleniyor. Diğer taraftan sözleşmesi bitecek olan bir diğer isim Mateo Mussachio ile yeni görüşme yapılmayacak ve en geç Haziran'da ayrılık gerçekleşecek.

Milan'ın teklifiyle Hakan Çalhanoğlu'nun istediği rakam arasında 1.5 milyon euro kaldı
Haber Yorumları (2)
BIRT: ''. . . 6 ay kalan Hakan Çalhanoğlu için yeni gelişmeler yapılıyor. '' Yapılıyor fiili yerine yaşanıyor ya da gelişmeler yerine geliştirmeler-iyileştirme kelimesi kullanılmalıydı. :S
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