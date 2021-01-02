Milan'ın teklifiyle Hakan Çalhanoğlu'nun istediği rakam arasında 1.5 milyon euro kaldı

Milan'la olan sözleşmesi 6 ay sonra bitecek olan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor. 5 milyon euro maaş isteyen Hakan'a Milan 3.5 milyon euro önerdi. İtalyan ekibi, bu teklifin üstüne çıkmayı düşünmüyor.

Yeni yılın ilk günüyle birlikte transferle ilgili gelişmeler artmaya başladı. Milan'da sözleşmesinin sonuna neredeyse 6 ay kalan Hakan Çalhanoğlu için yeni gelişmeler yapılıyor.

Milan'da Hakan'ın yanı sıra sözleşmeleri sona erecek olan Donnarumma ve Ibrahimovic için de görüşmeler sürüyor.

FARK 1.5 MİLYON EUROYA İNDİ

26 yaşındaki oyuncu kırmızı-siyahlılardan 5 milyon euro ücret talep ediyor. Milan tarafı ise 3.5 milyon euronun üzerine çıkmamakta ısrar ediyor.

A Milli oyuncu takımında son sözleşmesine göre yıllık 2 milyon euro net ücret kazanıyor. Hakan Çalhanoğlu için Avrupa'dan birçok takım 5 milyon euroluk maaşı ödemeye hazır durumda.

Milan'da 3 oyuncunun geleceğinin yakında belli olması bekleniyor. Diğer taraftan sözleşmesi bitecek olan bir diğer isim Mateo Mussachio ile yeni görüşme yapılmayacak ve en geç Haziran'da ayrılık gerçekleşecek.