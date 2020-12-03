Milan, Hakan Çalhanoğlu'nun gol attığı maçta geriden gelerek Celtic'i 4-2 yendi
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Milan, Hakan Çalhanoğlu'nun gol attığı maçta geriden gelerek Celtic'i 4-2 yendi

03.12.2020 23:17 | Son Güncelleme: 03.12.2020 23:22
Milan, Hakan Çalhanoğlu'nun gol attığı maçta geriden gelerek Celtic'i 4-2 yendi

UEFA Avrupa Ligi H Grubu 5. hafta maçında Milan, konuk ettiği Celtic'i 2-0 geriye düşmesine rağmen 4-2 mağlup etti. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, takımının ilk golünü kaydetti.

UEFA Avrupa Ligi H Grubu 5. hafta karşılaşmasında Milan, Celtic ile karşı karşıya geldi. İtalya'da oynanan mücadelede Milan, rakibini geriden gelerek mağlup etmeyi başardı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 24. dakikada frikikten Hakan Çalhanoğlu, 26. dakikada Samu Castillejo, 50. dakikada Hauge ve 82. dakikada Brahim Diaz kaydetti. Celtic'in golleri ise 7. dakikada Rogic ve 14. dakikada Edouard'dan geldi.

Bu sonucun ardından gruptaki 3. galibiyetini alan Milan, 10 puanla ikinci sırada yer aldı ve gruptan çıkmayı garantiledi. Celtic ise 1 puanla grup aşamasına veda etti.

Milan, gelecek hafta Sparta Prag deplasmanına konuk olacak. Celtic ise Lille'i ağırlayacak.

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