Milan, Hakan Çalhanoğlu'na yeni sözleşme teklifinde bulundu
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Milan, Hakan Çalhanoğlu'na yeni sözleşme teklifinde bulundu

08.02.2021 22:29 | Son Güncelleme: 08.02.2021 22:34
Milan, Hakan Çalhanoğlu'na yeni sözleşme teklifinde bulundu

İtalya devi Milan ile sözleşmesi sezon sonu bitecek milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu için kırmızı siyahlılar, yıllık 4 milyon euroluk yeni sözleşme teklif etti.

İtalya Ligi Serie A takımlarından Milan, milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu ile kontrat görüşmelerini sürdürüyor.

İtalyan basınının haberine göre; Milan, Hakan Çalhanoğlu'na 4 milyon euro artı bonusların olduğu bir teklif yaptı. Hakan Çalhanoğlu'nun ise 5 milyon euro net maaş istediği belirtildi.

Hakan Çalhanoğlu'nun Milan ile sözleşmesi, sezon sonuna kadar devam edecek.

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