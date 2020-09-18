Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Milan'da sezonun ilk maçının en iyisi seçildi
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Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Milan'da sezonun ilk maçının en iyisi seçildi

Serie A ekibi Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu, dün akşam İrlanda takımı Shamrock Rovers'a karşı gösterdiği performansla göz doldurdu. Kulübün sponsorlarından Emirates tarafından sezon boyunca verilecek maçın en değerli oyuncusu ödülünün ilki, basından da tam not alan milli yıldıza gitti.

18.09.2020 12:45 | Son Güncelleme: 18.09.2020 14:39

Serie A'da mücadele eden Milan, sezonu resmen açtı. UEFA Avrupa Ligi'nde Shamrock Rovers'a karşı sahaya milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu performansıyla alkış topladı. 1 gol atıp 1 de asist yapan yıldız isim, kulübün sponsorlarından Emirates'in sezon boyunca Milan için belirleyeceği maçın oyuncusu ödülünün ilkini kazandı.

BASIN DA AYNI GÖRÜŞTE

İtalyan basını da milli oyuncuyu maçın yıldızı seçti. Maçın 24. dakikasında İsveçli golcü Zlatan İbrahimovic'in attığı golün pasını veren Hakan Çalhanoğlu, 68. dakikada da sağ ayağıyla çektiği şutla topu ağlara göndererek, galibiyette büyük rol oynadı. La Gazzetta dello Sport, maçı "Zlatan ve süper Çalhanoğlu Shamrock'u yere serdi" başlığıyla verirken, milli futbolcuya en yüksek notlardan 7,5'u layık görerek, kendisinin Milan adına maçın en iyisi olduğunu belirtti.

"PASTANIN ÜSTÜNDEKİ KİRAZ"

Gazete, Hakan'ın sağ ayağıyla çektiği şutla bulduğu golün "pastanın üstündeki kiraz" tadında karşılaşmayı Milan için kapatan gol olduğunu yazdı. Corriere dello Sport da milli oyuncuya 7,5 ile en yüksek notu verirken, bir dokunuşuyla İbrahimovic'i kaleciyle karşı karşıya getiren Çalhanoğlu'nun ikinci yarıda da bir gol attığı belirtildi.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Milan'da sezonun ilk maçının en iyisi seçildi

Kaynak: AA

AA Editörü - Barış Seçkin
Barış Seçkin
AA Editörü
Haber Yorumları (1)
SS: keşke sivas spora gelse krall :))
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