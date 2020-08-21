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Mikonos'ta kavgaya karışıp tutuklanan Manchester United'lı Harry Maguire, mahkemeye çıkarılacak

Manchester United'ın dünyaca ünlü İngiliz savunma oyuncusu Harry Maguire, tatil yaptığı Mikonos'ta bir kavgaya karıştı. Sevgilisi ve arkadaşlarıyla yaptığı tatili krize dönüşen futbolcunun tutuklanıp gözaltına alındığı ve mahkemeye çıkarılacağı aktarıldı.

Mikonos'ta kavgaya karışıp tutuklanan Manchester United'lı Harry Maguire, mahkemeye çıkarılacak
21.08.2020 19:36 | Son Güncelleme: 21.08.2020 20:06

Manchester United'ın dünya yıldızı stoperi Harry Maguire, tatil yaptığı Yunanistan'da skandal bir haberle gündeme geldi. İngiliz futbolcu, Mikonos Adası'nda kavgaya karışıp polise saldırı girişimi ve hakaretten gözaltına alındı.

Maguire dahil üç İngiliz erkek turistin Siros adasına götürülerek mahkemeye çıkarılacağı açıklandı. Maguire'ın ynaında bazı takım arkadaşları, flört reality dizisi Aşk Adası'nın yıldızlarından Chris Hughes ve sevgilisi Fern Hawkins'in olduğu ifade edildi.

ÇEVREYİ RAHATSIZ ETTİ

Daily Mail'in haberine göre gece gittikleri barın koronavirüs önlemleri nedeniyle geceyarısında kapanması üzerine dışarı çıkan Maguire'ın da aralarında bulunduğu 8 erkek, bölgeyi terk etmedi ve kavga ederek çevreyi rahatsız etti.

ADA SAKİNLERİ POLİS ÇAĞIRDI

Barın önünde minibüste oturanların çok fazla gürültü çıkarması üzerine ada sakinleri polisi çağırdı. Polisin gelip minibüsün çekilmesini istemesi karşısında dışarı çıkan iki erkeğin polis memurlarına saldırdığı ileri sürüldü.Maguire'ın da çok saldırgan davrandığı, hatta polise vurduğu ve küfrettiği iddia edildi.

KELEPÇELEYEREK GÖZALTI

27 yaşındaki orta saha oyuncusu, iki erkekle birlikte kelepçelenerek gözaltına alındı. Premier Lig devi United'ın kaptanının geceyi karakoldaki bir hücrede geçirdiği belirtildi. Diğer 5 erkeğin villalarına geri dönmelerine izin verildiği kaydedildi.

"ÇOK FAZLA BAĞIRIP ÇAĞIRDILAR"

Daily Mail'e konuşan bir polis kaynağı "Grubun gitmek istemediği ve çok fazla bağırıp çağırarak gürültü yaptığı sanılıyor" dedi.

KULÜPTEN AÇIKLAMA

Manchester United, yaptığı açıklamada "Kulüp Harry Maguire'in dün gece Mikonos'ta karıştığı iddia edilen olayın farkındadır. Harry ile temas kurulmuştur, kendisi Yunan yetkililerle tam işbirliği içindedir, Şimdilik daha fazla açıklama yapmıyoruz" ifadelerine yer verdi.

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