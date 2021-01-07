Mikel Arteta Mesut Özil'in Geleceği Hakkında Konuştu

Arsenal'in teknik patronu Mikel Arteta, Mesut Özil'in geleceği ile ilgili konuştu. Yakın zamanda karar vereceklerini söyleyen Arteta, iki taraf içinde en iyi şartları yerine getirmeye çalışacaklarını söyledi.