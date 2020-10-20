Mikel Arteta, Mesut Özil'i Premier Lig kadrosunun dışında bıraktı
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Mikel Arteta, Mesut Özil'i Premier Lig kadrosunun dışında bıraktı

20.10.2020 16:18 | Son Güncelleme: 20.10.2020 16:42

Arsenal'deki geleceği tartışılmaya devam eden ve İngiliz ekibinden ayrılmak için görüşmeler yapan Mesut Özil'e hocası Mikel Arteta'dan ikinci darbe geldi. Türk asıllı Alman yıldızı UEFA Avrupa Ligi kadrosuna almayan Arteta, Mesut'a bu kez de Premier Lig kadrosunda yer vermedi.

Mesut Özil'i UEFA Avrupa Ligi kadrosuna dahil etmeyen Arsenal Teknik Direktörü Mikel Artera, Özil'e bu kez de İngiltere Premier Lig'in 25 kişilik kadrosunda yer vermedi. Kısa bir süre önce yaptığı açıklamada Özil'i gözden çıkarttıklarını ima eden Arteta, bu kez "ima"dan bir adım öteye gitti ve Özil'in Arsenal'deki biletini tamamen kesti.

Premier Lig'de en azından Aralık ayına kadar Arsenal forması giyemeyecek olan Mesut Özil, bir süredir Londra ekibi ile sözleşme fesih görüşmelerinde bulunuyordu.

ARSENAL'İN TAZMİNAT ÖNERİSİNİ MESUT KABUL ETMEDİ

Özil'in menajeri ve avukatları ile bir görüşme gerçekleştiren Arsenal, Özil'e gelecek 9 aylık alacağı için toplam 3.4 milyon euro tazminat önerdi ancak bu teklif Özil'in avukatları tarafından kabul edilmedi.

Arsenal'in ayrılık talebine olumlu yanıt vermek için 15 milyon euroluk tazminat isteyen Mesut Özil, Gunners ile anlaşırsa Ocak ayında ya da sezon sonunda sözleşmesini fesih edecek ve bonservisini alacak.

Mikel Arteta, Mesut Özil'i Premier Lig kadrosunun dışında bıraktı

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