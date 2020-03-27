SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Spor ›› Mikel Arteta Korona Virüs Sürecini Anlattı - Spor
Mikel Arteta, Arsenal, Spor

Mikel Arteta Korona Virüs Sürecini Anlattı

Arsenal'in teknik direktörü Mikel Arteta yapılan testler sonucunda yeni tip korona virüsü COVID-19 testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Tedavi sürecinin ardından iyileşen ve evine dönen Mikel Arteta, iyileşme sürecini anlattı.

27.03.2020 20:32 | Son Güncelleme: 27.03.2020 20:32

Arsenal'in teknik direktörü Mikel Arteta yapılan testler sonucunda yeni tip korona virüsü COVID-19 testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Tedavi sürecinin ardından iyileşen ve evine dönen Mikel Arteta, iyileşme sürecini anlattı.

Mikel Arteta Korona Virüs Sürecini Anlattı
Kaynak: Dugout

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Sağlık Bakanı Koca'dan Murat Sancak yanıtı: Gereken yapılacak Spor
Sağlık Bakanı Koca'dan Murat Sancak yanıtı: Gereken yapılacak
Rivaldo, 'Lautaro için erken deyip' yıldız ismi önerdi Spor
Rivaldo, "Lautaro için erken deyip" yıldız ismi önerdi
Burak Yılmaz isyan etti: Her doktor farklı konuşuyor Spor
Burak Yılmaz isyan etti: Her doktor farklı konuşuyor
Yalın'dan Terim'e geçmiş olsun mesajı: Hocam aslan gibidir Spor
Yalın'dan Terim'e geçmiş olsun mesajı: Hocam aslan gibidir
Aston Villalı Trezeguet, Beşiktaş'ı açıkladı Spor
Aston Villalı Trezeguet, Beşiktaş'ı açıkladı
Babası tedavi gören Buse Terim, yaptığı paylaşım nedeniyle yerden yere vuruldu Spor
Babası tedavi gören Buse Terim, yaptığı paylaşım nedeniyle yerden yere vuruldu
Fenerbahçe Beko Medya Sorumlusu, koronavirüse yakalandığını açıkladı
Fenerbahçe Beko Medya Sorumlusu, koronavirüse yakalandığını açıkladı
Alexander Sörloth: Türkiye'de mahsur kaldım ama sorun yok
Alexander Sörloth: Türkiye'de mahsur kaldım ama sorun yok
'Yüzde 1 milyon koronayım' diyen Cenk Renda'nın test sonucu negatif çıktı
"Yüzde 1 milyon koronayım" diyen Cenk Renda'nın test sonucu negatif çıktı
Sosyal medyayı sallayan koronavirüs testi videosu için, Murat Sancak'tan açıklama geldi
Sosyal medyayı sallayan koronavirüs testi videosu için, Murat Sancak'tan açıklama geldi
Son Dakika: Fenerbahçe Beko'da toplam 4 kişide koronavirüs tespit edildi
Son Dakika: Fenerbahçe Beko'da toplam 4 kişide koronavirüs tespit edildi
PSG, sağlık çalışanlarına 200 bin euronun üstünde yardımda bulundu
PSG, sağlık çalışanlarına 200 bin euronun üstünde yardımda bulundu
Kayserispor'da bir idari personelde koronavirüs testi sonucu pozitif çıktı
Kayserispor'da bir idari personelde koronavirüs testi sonucu pozitif çıktı
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: Koronavirüs testim maalesef pozitif çıktı
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: Koronavirüs testim maalesef pozitif çıktı
Fatih Terim'in son durumuyla ilgili Buse Terim'den açıklama: Daha iyiye gidiyor
Fatih Terim'in son durumuyla ilgili Buse Terim'den açıklama: Daha iyiye gidiyor
Süper modelden olay davet: Benimle karantinaya girmek isteyen var mı?
Süper modelden olay davet: Benimle karantinaya girmek isteyen var mı?
Fatih Terim, hastaneden futbolcularına video gönderdi
Fatih Terim, hastaneden futbolcularına video gönderdi
Bir dönem Süper Lig'de de oynayan Hollandalı futbolcu Drenthe dizi oyuncusu oldu
Bir dönem Süper Lig'de de oynayan Hollandalı futbolcu Drenthe dizi oyuncusu oldu
Ronaldinho, koronavirüs tedbirleri nedeniyle ailesiyle görüşemeyecek
Ronaldinho, koronavirüs tedbirleri nedeniyle ailesiyle görüşemeyecek
Fenerbahçe'ye FIFA'dan kötü haber! Ferdi Kadıoğlu için Nisan'da ödeme yapmak zorundalar
Fenerbahçe'ye FIFA'dan kötü haber! Ferdi Kadıoğlu için Nisan'da ödeme yapmak zorundalar
Nihat Özdemir: 2 Nisan tarihini bir görelim, Süper Lig'in başlangıcı için yeni tarih değerlendirmesi yaparız
Nihat Özdemir: 2 Nisan tarihini bir görelim, Süper Lig'in başlangıcı için yeni tarih değerlendirmesi yaparız
Hertha Berlin, Loris Karius'a talip oldu
Hertha Berlin, Loris Karius'a talip oldu
Abdelhak Nouri, 2 sene 9 ay sonra komadan uyandı
Abdelhak Nouri, 2 sene 9 ay sonra komadan uyandı
Juventus'un eski başkanından Ronaldo'ya sert eleştiri: Havuzda fotoğraf çektirmekten başka bir şey yapmıyor
Juventus'un eski başkanından Ronaldo'ya sert eleştiri: Havuzda fotoğraf çektirmekten başka bir şey yapmıyor
Tek başına tavla oynayan Onazi, evde kal çağrısı yaptı
Tek başına tavla oynayan Onazi, evde kal çağrısı yaptı
Mike Tyson'dan olay itiraf: Annemin arkadaşlarının kızlarıyla birlikte oluyordum
Mike Tyson'dan olay itiraf: Annemin arkadaşlarının kızlarıyla birlikte oluyordum
Britney Spears, 100 metreyi 5.97 saniyede koştuğunu iddia etti
Britney Spears, 100 metreyi 5.97 saniyede koştuğunu iddia etti
Arda Turan'dan Fatih Terim paylaşımı: Zaten dokunsalar ağlayacağım
Arda Turan'dan Fatih Terim paylaşımı: Zaten dokunsalar ağlayacağım
Al Nasr, Sofiane Feghouli'nin peşinde
Al Nasr, Sofiane Feghouli'nin peşinde
Fenerbahçe, Serhat Güler'in hastaneden taburcu edildiğini açıkladı
Fenerbahçe, Serhat Güler'in hastaneden taburcu edildiğini açıkladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Muş Özgür Özel Fahrettin Altun İçişleri Bakanı Zekeriya Birkan
Magazin Hadise Murat Boz James Bond Basketbolcu
Spor Falcao Ali Koç Ersun Yanal Nihat Özdemir Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Türk Polis Açıklama Instagram
Şu an buradasınız: Mikel Arteta Korona Virüs Sürecini Anlattı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2020 20:53:28. #1.15#
title