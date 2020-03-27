Mikel Arteta Korona Virüs Sürecini Anlattı
Arsenal'in teknik direktörü Mikel Arteta yapılan testler sonucunda yeni tip korona virüsü COVID-19 testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Tedavi sürecinin ardından iyileşen ve evine dönen Mikel Arteta, iyileşme sürecini anlattı.
27.03.2020 20:32 | Son Güncelleme: 27.03.2020 20:32
Arsenal'in teknik direktörü Mikel Arteta yapılan testler sonucunda yeni tip korona virüsü COVID-19 testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Tedavi sürecinin ardından iyileşen ve evine dönen Mikel Arteta, iyileşme sürecini anlattı.
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Kaynak: Dugout