Mike Tyson, hapis cezasının hafifletilmesi için danışmanıyla cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti

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Eski ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson, 1992 yılında güzellik yarışmasına katılan 18 yaşındaki bir kıza tecavüz ettiği gerekçesi ile 6 yıl hapis cezası almış ama 3 yıl sonra cezaevinden çıkıp kariyerine kaldığı yerden devam etmişti. Dünyaca ünlü boksör yaptığı açıklamada, hapis cezasının azaltılması için cezaevinin psikoloji danışmanı ile cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti.

Cezaevinin ilk aylarında çok sıkıntı yaşadığını söyleyen Tyson, cezaevi danışmanın kendisi ile cinsel ilişkiye girmesine izin vermesinden sonra hayatının değiştiğini söyledi.

CEZASI SÜREKLİ DÜŞTÜ

Efsane boksör daha erken tahliye olması için Genel Eğitim Departmanın sınavını geçmesi gerektiğini bu nedenle danışman ile ilişkiye girdiğini söyledi. Tyson ayrıca sınavı geçmek için danışmana ek olarak para verdiğini de itiraf etti. Tyson, danışmanın kendisine yardım etmesinden sonra cezasının sürekli düştüğünü bunun sonucunda 1995 yılında üç yıl erken cezaevinden çıktığını bu sayede boks kariyerinedevam edebildiğini söyledi.