Son dakika: Mike Pence ve Mike Pompeo yarın Türkiye'ye geliyor

15.10.2019 22:58

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun yarın Türkiye'ye geleceğini açıkladı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ''Başkan Yardımcısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir çözüm bulunana kadar Türkiye'ye yönelik yaptırımların kalacağını söyleyecek'' denildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde yaptığı konuşmada, Pence ve Pompeo'nun yarın Suriye konusunu görüşmek için Türkiye'ye ziyarette bulunacağını açıkladı.

"TÜRKİYE'YE SERT YAPTIRIMLAR UYGULADIK"

Amerikan askerlerinin Orta Doğu'da "polislik" yaptığını ve artık eve geri dönmelerini istediğini vurgulayan Trump, "Türkiye'ye ve başkalarına karşı sert davranacağız. Barış ve güvenliği sürdürmeliler. Ne olacağını göreceğiz. (Pence ve Pompeo'nun yer aldığı) Heyet ateşkes talep edecek. (Türkiye'ye) Tahmin edebileceğiniz en sert yaptırımları uyguladık" ifadelerini kullandı.

ABD'Lİ 4 ÜST DÜZEY YETKİLİ HEYETTE OLACAK

Açıklamaya göre ABD heyetinde ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ve ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey de olacak.

GÜNDEM SURİYE'DE ATEŞKES

Açıklamada, Pence'in Erdoğan ile görüşmesinde, Suriye'nin kuzeydoğusunda ateşkesin sağlanması konusunu öncelikli olarak görüşeceği vurgulandı.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence

BAŞKAN YARDIMCISI TÜRKİYE ZİYARETİNİ AÇIKLAMIŞTI

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Beyaz Saray'ın bahçesinde, dün konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye'nin operasyonu ve Suriye'deki durumu görüşmek üzere Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ile Türkiye'ye gidebileceğini açıklamıştı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, 13 Kasım'da Washington'da bir araya gelecek.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Trump, yaptığı yazılı açıklamada, yakın zamanda şu anda görevde olan ve eskiden görev yapmış olan Türkiye hükümeti yetkililerine ve diğer kişilere "Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki istikrarı bozan eylemlerine katkıda bulundukları" için yaptırım uygulanmasına yetki veren bir başkanlık kararnamesini imzalayacağını belirtmişti.

Bu açıklamanın ardından ABD Başkanı Trump, Türkiye'ye yönelik yaptırımları kapsayan başkanlık kararnamesini imzalamıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yaptırım listesine alınmıştı.