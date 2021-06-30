Mihalgazi ilçesinde yarı olimpik yüzme havuzları hizmete başladı
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Mihalgazi ilçesinde yarı olimpik yüzme havuzları hizmete başladı

Mihalgazi ilçesinde yarı olimpik yüzme havuzları hizmete başladı
Anadolu Ajansı / Atilla Ünal - Haberler | Spor

Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde belediyeye ait yarı olimpik yüzme havuzları hizmet vermeye başladı.

Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde belediyeye ait yarı olimpik yüzme havuzları hizmet vermeye başladı.

Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün, yaptığı açıklamada, belediyeye ait yüzme havuzlarının yeni yaz döneminde hazır olduğunu söyledi.

Tesiste iki havuzun, bir çocuk havuzunun ve su parkının bulunduğunu belirten Akgün, "Vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uygun olarak hijyen konusunda hassas davranacağız. Ayrıca her hafta cuma günü ise yüzme havuzları sadece kadınlara hizmet verecek." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atilla Ünal

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