Miguel Vieira, Medipol Başakşehir'de

Medipol Başakşehir, Portekizli futbolcu Luis Miguel Vieira Silva'yı kadrosuna dahil etti.

Miguel Vieira, Medipol Başakşehir'de

Medipol Başakşehir, Portekizli futbolcu Luis Miguel Vieira Silva'yı kadrosuna dahil etti.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon İspanyol ekibi CD Lugo'da forma giyen 28 yaşındaki savunma oyuncusu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Portekizli futbolcu için düzenlenen imza töreninde kulüp üst yöneticisi Mustafa Eröğüt'ün de hazır bulunduğu aktarıldı.

Kaynak: AA
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