Miguel Vieira, Medipol Başakşehir'de

Medipol Başakşehir, Portekizli futbolcu Luis Miguel Vieira Silva'yı kadrosuna dahil etti.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon İspanyol ekibi CD Lugo'da forma giyen 28 yaşındaki savunma oyuncusu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Portekizli futbolcu için düzenlenen imza töreninde kulüp üst yöneticisi Mustafa Eröğüt'ün de hazır bulunduğu aktarıldı.

Kaynak: AA