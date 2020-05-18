Mide kanaması geçiren Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ameliyata alındı Mide kanaması geçiren Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ameliyata alındı. 7 Mayıs'ta başarılı bir beyin ameliyatı geçiren Mustafa Cengiz 3 gün önce hastaneden taburcu olmuştu.

Mide kanaması geçiren Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ameliyata alındı.

Hastanede kaldığı süre içerisinde beyin ameliyatı olan ve çok kapsamlı tetkikleri yapılan sarı-kırmızılı kulübün başkanının kemoterapi görmesi nedeniyle olumsuz bir reaksiyon yaşandığı ve bu nedenle dün acilen hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

İLK ZİYARET ALİ KOÇ'TAN

Başkan Cengiz'in Nişantaşı'nda bir hastaneye götürüldüğü ve bu sabah ameliyata girdiği öğrenilirken , Cengiz'in hastaneye kaldırıldığını haber alan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un olayı duyunca kendisini ilk ziyaret edenler arasında olduğu belirtildi.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Galatasaray Spor Kulübü, Başkan Mustafa Cengiz'in son durumuyla ilgili resmi internet sitesinden açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz bu sabah ameliyata alınmış olup, operasyon halen devam etmektedir. Başkanımızın genel sağlık durumu hakkında gerektiği takdirde bilgilendirme yapılacaktır. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

BEYİN AMELİYATI GEÇİRMİŞTİ

7 Mayıs'ta başarılı bir beyin ameliyatı geçiren Mustafa Cengiz 3 gün önce hastaneden taburcu olmuştu. Hastaneden ayrılırken açıklamalarda bulunan Cengiz, durumunun iyi olduğunu belirterek, "Komadan çıktığım andan itibaren her şey kontrol altında. Doktorum Uğur beye teşekkür ederim" ifadesini kullanmıştı.