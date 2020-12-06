Mick Schumacher Formula 2'de şampiyon olarak Formula 1'e adım attı

Formula 1'de 7 kez dünya şampiyonu Michael Schumacher'in oğlu Mick Schumacher, Formula 2'de sezonu şampiyon olarak noktaladı ve gelecek sezon yarışacağı Formula 1'e şampiyon olarak geçiş yaptı.