Mick Schumacher Formula 2'de şampiyon olarak Formula 1'e adım attı
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Mick Schumacher Formula 2'de şampiyon olarak Formula 1'e adım attı

06.12.2020 16:33 | Son Güncelleme: 06.12.2020 17:19

Formula 1'de 7 kez dünya şampiyonu Michael Schumacher'in oğlu Mick Schumacher, Formula 2'de sezonu şampiyon olarak noktaladı ve gelecek sezon yarışacağı Formula 1'e şampiyon olarak geçiş yaptı.

Formula 1'in efsane ismi Michael Schumacher'in oğlu Mick Schumacher, Formula 2'de 2020 sezonunun şampiyonu oldu.

Formula 2 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 12. ve son yarışı Sakhir Grand Prix'si, Uluslararası Bahreyn Pisti'nde yapıldı.

PREMA takımının Alman pilotu Mick Schumacher, Carlin'den Jehan Daruvala'nın birinci olduğu yarışı 18'inci sırada bitirdi.

HAAS TAKIMINDA YARIŞACAK

Pilotlar klasmanında 215 puanı bulunan 21 yaşındaki sürücü, 2020 sezonunu şampiyon olarak tamamladı.

2018 yılında da Formula 3 Avrupa Şampiyonası'nı zirvede tamamlayan Schumacher, gelecek sezondan itibaren Haas takımı ile Formula 1'de yarışacak.

Mick Schumacher Formula 2'de şampiyon olarak Formula 1'e adım attı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

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