Michael Schumacher'in kızı Gina Schumacher'in paylaşımına duygu dolu yorumlar geldi

04.11.2019 17:06

Hastalığı devam eden babası ve annesiyle olan küçüklük fotoğrafını sosyal medya üzerinden ''Küçük yarış arabası. Ailem ile birlikte bir sürüş... En sevdiğim fotoğraflardan'' notuyla paylaşan Gina Schumacher'e oldukça güzel ve duygusal yorumlar geldi.

"O GÜNLER GERİ GELMEYECEK OLSA BİLE HATIRLA"

Michael Schumacher'in hayranları fotoğrafın altına özel paylaşımlarda bulunarak, "Harika bir fotoğraf. Harika bir hatıra. Bu güzel anıyı hep hatırla, bir yaşanmayacak olsa bir, o günler geri gelmeyecek olsa bile hatırla" ifadelerini kullandı.

Bir başka yorumda da Alman efsaneye özel bir mesaj gönderilerek, "Gina, bu hesap senin olsa da babana selamlarımı ve iyi dileklerimi gönderiyorum. Babanın sıkı bir hayranı olarak büyük bir sevgiyle bu mesajı yolluyorum" dedi.