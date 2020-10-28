Michael Frey'in koronavirüs testi pozitif çıktı
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Michael Frey'in koronavirüs testi pozitif çıktı

28.10.2020 18:29 | Son Güncelleme: 28.10.2020 18:47

Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Belçika'nın Waasland-Beveren takımına kiralanan Michael Frey'in koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.

Fenerbahçe'nin Belçika'da Waasland-Beveren takımına kiraladığı Michael Frey'in koronavirüs testi çıktı.

Belçika kulübü, 17 oyuncunun testinin pozitif çıktığını duyururken, bunlardan birinin de Frey olduğu belirtildi. İsviçre basınına konuşan Frey, asemptomatik olduğunu ve iyi hissettiğini belirtti.

Michael Frey'in koronavirüs testi pozitif çıktı

2 MAÇTA 2 GOL ATTI

Kiralık transferi için de konuşan 26 yaşındaki oyuncu, "Waasland-Beveren'in benim için doğru ligde, doğru kulüp olduğuna karar verdim. Antwerp çok güzel bir şehir, kız arkadaşım da burayı çok sevdi." ifadelerini kullandı.

Belçika'da 2 maçta forma giyen Frey, 135 dakikada 2 kez ağları sarstı.

Michael Frey'in koronavirüs testi pozitif çıktı

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