MHK, VAR için ayrı bir hakem ekibi oluşturacak
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MHK, VAR için ayrı bir hakem ekibi oluşturacak

11.03.2021 20:05 | Son Güncelleme: 11.03.2021 20:20
MHK, VAR için ayrı bir hakem ekibi oluşturacak

MHK, sahada görev yapacak hakemlerle, VAR hakemlerini ayırmak için çalışmalara başladı. Buna göre, özellikle tecrübeli ve hakemliği bırakma aşamasına gelen, VAR performansı beğenilen isimlerle görüşülecek, ayrı bir ekip oluşturulacak. Ayrıca MHK, VAR dışında AVAR için de ayrı bir hakem kadrosu kurma düşüncesinde.

Türkiye'de futbolda hakemlerin aldığı kararlar tartışılırken, Merkez Hakem Kurulu'nda ise, "Nasıl daha iyiyi yapabiliriz?" çalışması içinde toplantılar yapılıyor. Özellikle büyük kulüplerin hedef tahtası haline gelen MHK'nin, gelecek sezon radikal bir değişikliğe gidebileceği, sahadaki hakemle, Video Asistan Hakem (VAR) kadrolarını ayırmak için çalışma başlattığı öğrenildi.

DAHA TUTARLI KARARLAR VERİLMESİ HEDEFLENİYOR

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in geçen hafta dile getirdiği, "VAR ile orta hakemler ayrı olsun" düşüncesinin bir süredir Merkez Hakem Kurulu'nda tartışıldığı ifade edildi. Kıdemli hakemlerin, VAR'da bulunan daha az tecrübeli isimlerin görüşlerine dikkat etmediği, sahadaki tecrübesiz hakemin de VAR uyarılarında etki altında kaldığı yolundaki söylemler konuşulurken, MHK'nın bu nedenle değil, daha tutarlı kararların çıkabilmesi adına böyle bir çalışma yaptığı vurgulandı.

AVAR İÇİN DE AYRI KADRO

Özellikle yaş haddinden hakemliği bırakmak zorunda kalan isimlerle birlikte, VAR'daki performansları beğenilen isimlerin, Video Asistan Hakem (VAR) kadrosunda olacağı dile getirildi. Bunun ilk örneği de Özgüç Türkalp'le yaşandı. Daha önce üst klasman olarak görev yapan Türkalp, Video Asistan Hakem (VAR) kadrosunda yer alıyor. MHK, VAR dışında AVAR için de ayrı bir kadro düşüncesi içerisinde. Bunun da yine aynı şekilde yardımcı hakemlerden oluşan bir kadroyla kurulacağı dile getirildi.

(MİLLİYET)

Haber Yorumları (2)
BALTA: Tüpçünün ekibi gelir kesin
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XX: ne yaparsaniz yapin balik basdan kokar
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500
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