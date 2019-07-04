MHK'nin yeni başkanı Zekeriya Alp

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanlığı'na Zekeriya Alp getirildi.

MHK'nin yeni başkanı Zekeriya Alp

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanlığı'na Zekeriya Alp getirildi.
TFF'den yapılan açıklamada, yönetim kurulunun, gerçekleştirdiği toplantıda MHK Başkanı ve üyelerini belirlediği belirtildi.
Zekeriya Alp'in başkanlığa getirildiği MHK'nin üyeleri şu isimlerden oluşuyor:
Oğuz Sarvan, Ünsal Çimen, Zihni Aksoy, Turgay Güdü, Hamza Işın, Murat Ilgaz, Yunus Yıldırım, Ahmet Şahin.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.