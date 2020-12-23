Mevduat hesaplarında stopaj oranları düşürüldü: Bankada parası olan daha yüksek faiz alacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde açıkladığı mevduat hesaplarına uygulanan stopaj indiriminin süresine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Stopajlarda 10 puanlık indirim sağlandı. Böylece mevduattan alınacak faiz daha da artmış oldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre mevduat hesaplarına uygulanan stopaj oranları düşürüldü. Bu sayede mevduat hesaplarına ödenecek faiz oranları artmış oldu.

BANKADA PARASI OLANLAR DAHA YÜKSEK FAİZ ALACAK

Bankalarda mevduat hesabı bulunanlar 31/03/2021 tarihine kadar daha yüksek faiz alma imkanına kavuştu. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre mevduat hesaplarına uygulanan stopaj oranlarında indirime gidildi.

Buna göre mevduat faizlerinden;