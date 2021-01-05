MetroPOLL Araştırma'nın 'ekonomi yönetimi' anketinde en güvenilir isim Erdoğan oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Advertisement

MetroPOLL Araştırma'nın 'ekonomi yönetimi' anketinde en güvenilir isim Erdoğan oldu

05.01.2021 21:43 | Son Güncelleme: 05.01.2021 22:04

MetroPOLL Araştırma Şirketi 'ekonomi yönetimi' anketinin sonuçlarını paylaştı. "Sizce ülke ekonomisini hangi liderin önderliğinde iyi yönetilir?" sorusuna katılımcıların yüzde 38.3'ü "Recep Tayyip Erdoğan" yanıtını verirken, yüzde 11.7'si ise "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu" dedi.

MetroPOLL Araştırma Şirketi, ekonomi yönetimi anketinin sonuçlarını resmi Twitter hesabından paylaştı. Son çalışmaya göre, ankete katılanların büyük çoğunluğu ülke ekonomisini en iyi yönetecek ismin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu düşünüyor.

ERDOĞAN'I KILIÇDAROĞLU TAKİP ETTİ

"Sizce ülke ekonomisini hangi liderin önderliğinde iyi yönetilir" sorusunun yöneltildiği ankete katılanların yüzde 38.3'ü "Recep Tayyip Erdoğan" yanıtını verirken Erdoğan'ı, yüzde 11.7 ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu takip etti.

"TÜRKİYE'DE ENFLASYON YÜZDE 30'DAN DAHA FAZLA"

Fakat buna karşılık aynı şirketin yaptığı enflasyon anketinde de Türkiye'de enflasyonun ne kadar olduğuna yönelik soruya cevap verenlerin yüzde 51.3'ü "yüzde 30'dan daha fazla" yanıtını verdi. Buna ek olarak enflasyonun "yüzde 20-30" arasında olduğunu düşünenlerin oranı da yüzde 16.5 olarak ölçüldü.

İşte o iki anketin tabloları:

MetroPOLL Araştırma'nın 'ekonomi yönetimi' anketinde en güvenilir isim Erdoğan oldu
MetroPOLL Araştırma'nın 'ekonomi yönetimi' anketinde en güvenilir isim Erdoğan oldu
MetroPOLL Araştırma'nın 'ekonomi yönetimi' anketinde en güvenilir isim Erdoğan oldu

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Hulusi Akar İlham Aliyev Fikri Sağlar Süleyman Soylu
Magazin Ezgi Mola Demet Özdemir Gonca Vuslateri İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Samet Aybaba Arda Kardeşler Josef De Souza Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Ocak Türk Ordu Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: MetroPOLL Araştırma'nın 'ekonomi yönetimi' anketinde en güvenilir isim Erdoğan oldu - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.1.2021 22:33:13. #1.15#
title