MetroPOLL Araştırma'nın 'ekonomi yönetimi' anketinde en güvenilir isim Erdoğan oldu

MetroPOLL Araştırma Şirketi 'ekonomi yönetimi' anketinin sonuçlarını paylaştı. "Sizce ülke ekonomisini hangi liderin önderliğinde iyi yönetilir?" sorusuna katılımcıların yüzde 38.3'ü "Recep Tayyip Erdoğan" yanıtını verirken, yüzde 11.7'si ise "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu" dedi.

MetroPOLL Araştırma Şirketi, ekonomi yönetimi anketinin sonuçlarını resmi Twitter hesabından paylaştı. Son çalışmaya göre, ankete katılanların büyük çoğunluğu ülke ekonomisini en iyi yönetecek ismin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu düşünüyor.

ERDOĞAN'I KILIÇDAROĞLU TAKİP ETTİ

"Sizce ülke ekonomisini hangi liderin önderliğinde iyi yönetilir" sorusunun yöneltildiği ankete katılanların yüzde 38.3'ü "Recep Tayyip Erdoğan" yanıtını verirken Erdoğan'ı, yüzde 11.7 ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu takip etti.

"TÜRKİYE'DE ENFLASYON YÜZDE 30'DAN DAHA FAZLA"

Fakat buna karşılık aynı şirketin yaptığı enflasyon anketinde de Türkiye'de enflasyonun ne kadar olduğuna yönelik soruya cevap verenlerin yüzde 51.3'ü "yüzde 30'dan daha fazla" yanıtını verdi. Buna ek olarak enflasyonun "yüzde 20-30" arasında olduğunu düşünenlerin oranı da yüzde 16.5 olarak ölçüldü.

İşte o iki anketin tabloları: