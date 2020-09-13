Metin Oktay İzmir'de anıldı
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Metin Oktay İzmir'de anıldı

Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Metin Oktay, vefatının 29'uncu yılında İzmir'de anıldı.

Metin Oktay İzmir'de anıldı
13.09.2020 15:36 | Son Güncelleme: 13.09.2020 15:36

Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Metin Oktay, vefatının 29'uncu yılında İzmir'de anıldı. İzmir'in yetiştirdiği en önemli sporculardan olan, "Taçsız Kral" lakaplı Oktay için Hatay'daki heykeli ve doğup büyüdüğü Damlacık semtindeki büstünün önünde tören düzenlendi. Törene Metin Oktay'ın eski takımlarından İzmirspor Başkanı Emin İşletir, Damlacıkspor Başkanı Ahmet Naci Yıldız, Damlacıkspor Başkan Yardımcısı Münir Doruk, Türkiye Futbol Adamları Derneği İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Erim Yıkgeç, İzmirspor'a büyük başarılar kazandırmış eski futbolcularından Gürsel Baliç ve sevenleri katıldı. Saygı duruşunun ardından İzmirspor Başkanı İşletir efsane futbolcu anısına kısa bir konuşma yaptı. Metin Oktay'ı saygı ve rahmetle andıklarını belirten Emin İşletir, "Taçsız Kral Metin Oktay'ın İzmirpor'a ve Türk futboluna katkıları unutulmaz" diye konuştu.

İzmirspor, Galatasaray, Palermo ve A Milli Takım'daki kariyeri başarılarla dolu Metin Oktay, 13 Eylül 1991'de İstanbul'da geçirdiği trafik kazasında 55 yaşındayken hayatını kaybetmişti.

 


Kaynak: DHA

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