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Metin Doğan: Fenerbahçe'de kaos ve sevgisizlik ortamı yaşanıyor

Metin Doğan: Fenerbahçe'de kaos ve sevgisizlik ortamı yaşanıyor
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Akın - Haberler | Spor

Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği Başkanı Metin Doğan, Sarı-lacivertli kulüpte kaos ortamı oluştuğunu ve camia içinde sevgisizliğin hakim olduğunu dile getirdi.

Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği Başkanı Metin Doğan, Sarı-lacivertli kulüpte kaos ortamı oluştuğunu ve camia içinde sevgisizliğin hakim olduğunu dile getirdi.

Fenerbahçe Kulübü eski Yönetim Kurulu Üyesi de olan Metin Doğan, dernek binasında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Düzenlenen organizasyona dernek yönetim kurulu üyeleri Hakan Yeşilkaya, Suat Açıkbaş, Savaş Adalet ve Rıdvan Baysal da katıldı.Sarı-lacivertli kulüpte ciddi bir kaos ortamı oluşturulduğunu ifade eden Metin Doğan, "Kaos ortamını bitirecek kişi Ali Koç. Herkesi kucaklaması, kaosu bitirecek tedbirler alması gerekiyor. Bu şekilde yürümüyor, Fenerbahçe küçülmeye ve bölünmeye devam ediyor. Biz sadece Fenerbahçe adına konuşuyoruz, amacımız Fenerbahçe'de birlik ve beraberlik olması. Kulüpte bir kaos yaşanıyor, kimse farkında değil ama Fenerbahçe küçülüyor. 2018 kongresinden sonra Fenerbahçe'de ötekileştirme kültürü gelişti, ya bendensin ya da değilsin şeklinde. Şeffaf, muhalif düşüncelere saygı gösteren bir zihniyetin var olduğu görünse de kulüpte hiçbir eleştirel harekete tahammül kalmamış. Herkes birbirini ötekileştirme çabasında. Galatasaray, Beşiktaş ve diğer kulüplere gösterilen Fair-Play anlayışını yarısını bu camianın mensuplarına gösterin. Biz kapalı kapılar ardında konuşmayız. Fenerbahçe'de sevgi bitti, önce bizim yeniden sevgi ortamını oluşturmamız gerekiyor. Sevgisizlik ortamı sevgiye dönüşmelidir. Birbirini sevmeden saymadan başarı gelmez" dedi.


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