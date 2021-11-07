ANKARA (İHA) - Ankara Keçiörengücü mağlubiyetinin ardından konuşan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, "Oyunun hakimi olmamıza rağmen golü bulmadık. Özellikle üçüncü bölgede üretken olmadık" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında konuk olduğu Ankara Keçiörengücü'ne 2-0 mağlup olan Gençlerbirliği'nde maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Metin Diyadin, "Maçın daha zorlu geçeceğini düşündük ama maçın başlangıcıyla beraber oyun üstünlüğü de bizdeydi. Maçın başında kaçırdığımız penaltıyla beraber 14 şut atmışız. Oyunun hakimi olmamıza rağmen golü bulmadık. Özellikle üçüncü bölgede üretken olmadık. İkinci yarı ilk 5 dakika iyi başlayamadık. Kornerden yediğimiz gole kadar rakibin net bir pozisyonu yoktu. Geriye düştüğümüzde bazen takım düşüyor. Hamle yaptığımız da gerekli verimi alamadık. Oyunsal olarak çok çok iyi oynamamızdan dolayı mağlubiyeti hak ettiğimizi düşünmüyorum" değerlendirmesinde bulundu. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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