Metin Diyadin: "Hak ettiğimiz bir maçtı"

Menemenspor galibiyetinin ardından konuşan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin,

"Bütün oyuncularım zaman zaman yaşadıkları zorluklara rağmen buraya kadar getirdiler. Oldukça özverililer. Hak ettiğimiz bir maçtı" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında evinde konuk ettiği Menemenspor'u 5-0 mağlup eden Gençlerbirliği'nde maç sonu düzenlenen basın basın toplantısında açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Metin Diyadin, şunları dedi:

"Bu maça gelene kadar son dört maçta üç galibiyet alarak geldik. Bu galibiyetle birlikte çıktığımız son 5 maçın dördünü kazanmış olduk. Maçın zorluğunu biliyorduk. Oyuna da iyi başlamıştık zaten. Rakipte 10 kişi kalınca bütün kontrol bize geçti. Bütün oyuncularım zaman zaman yaşadıkları zorluklara rağmen buraya kadar getirdiler. Oldukça özverililer. Hak ettiğimiz bir maçtı." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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