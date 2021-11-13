Metecan James Birsen kimdir? Metecan James Birsen kaç yaşında, nereli?
37 yaşındaki Selin Ciğerci'nin kısa süre önce yeni bir aşka yelken açtığı ve sevgilisinin basketbolcu olduğu öne sürülmüştü. Ciğerci son açıklamasında "Bir basketbolcu konuştuğum var, ama Metecan James Birsen değil. Konuşuyorum, aşk yok. Sohbet, muhabbet. Ne olacağı belli değil. Arkadaşlarım 'Bir yere gidersen çekerler' diyorlar, ne yapayım eve mi çağırayım? 28 yaşında. Sohbet arkadaşım" demişti. Peki, Metecan James Birsen kimdir? Metecan James Birsen kaç yaşında, nereli?
Doğum tarihi: 6 Nisan 1995
Kaç yaşında: 26yaşında
Nereli: Kadıköy, İstanbul, Türkiye
Boy: 2,05
Kilo: 101 kg
Metecan James Birsen, (d.06 Nisan 1995, İstanbul), eskiden Basketbol Süper Ligi takımlarından Fenerbahçe Beko takımında oynamış Türk basketbolcu. 2.05 boyundaki oyuncu uzun forvet ve kısa forvet pozisyonlarında görev almaktadır.
İrlandalı bir anne ile Türk babanın çocuğu olan Metecan, basketbola Bilfen Koleji'nde başladıktan sonra Fenerbahçe Spor Okulu projesiyle bu günlere geldi. 2011-12 sezonunda zaman zaman Fenerbahçe Ülker'in A Takım kadrosunda da yer alan Metecan, 2.05 boyunda ama daha da uzaması beklenmektedir. Uzun kolları, hızlı ayakları, ribaunt hakimiyeti ile dikkatleri çeken 19 yaşındaki oyuncu, kendisine Emir Preldzic'i örnek aldığını söylese de, ondan daha iyi olmak istediğini de dile getirmektedir.
1995 Doğumlu Avrupalı oyuncular arasında Kenan Sipahi ile beraber en çok gelecek vadeden oyuncular arasındadır. Boyuna oranla çok iyi bir top hakimiyetine sahiptir. Yüzdeli şut atabilen, saha görüşü iyi, gelişmiş pas yeteneğine sahip bir basketbolcudur.
Fenerbahçe Ülker Genç Takımı, İstanbul'da düzenlenen NIKE International Junior Tourment 2012 finalinde Lietuvos Rytas'a yenilirken turnuvanın En Değerli Oyuncu ödülünü Metecan Birsen kazandı. Turnuvada çıktığı 4 maçta 20.7 sayı, 5.7 ribaunt ve 4.25 asist ortalamaları ile oynayan Metecan, NBA gözlemcileri tarafından takibe alındı.
2014 yazında Fenerbahçe Ülker tarafından Eskişehir Basket'e bir yıllığına kiralandı.
23 Temmuz 2015 tarihinde Türkiye Basketbol Ligi takımlarından İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Metecan, Türkiye U-16, U-18 ve U-20 millî takımlarında forma giydi. 2010'da Karadağ'da düzenlenen 16 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda bronz, 2013 FIBA 18 Yaş Altı Avrupa Basketbol Şampiyonası ve 2014 FIBA 20 Yaş Altı Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda altın ve 2015 FIBA Avrupa U-20 Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan kadrolarda yer aldı.
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