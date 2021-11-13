Metecan James Birsen kimdir? Metecan James Birsen kaç yaşında, nereli?

METECAN JAMES BİRSEN KİMDİR

Doğum tarihi: 6 Nisan 1995

Kaç yaşında: 26yaşında

Nereli: Kadıköy, İstanbul, Türkiye

Boy: 2,05

Kilo: 101 kg

Metecan James Birsen, (d.06 Nisan 1995, İstanbul), eskiden Basketbol Süper Ligi takımlarından Fenerbahçe Beko takımında oynamış Türk basketbolcu. 2.05 boyundaki oyuncu uzun forvet ve kısa forvet pozisyonlarında görev almaktadır.

İrlandalı bir anne ile Türk babanın çocuğu olan Metecan, basketbola Bilfen Koleji'nde başladıktan sonra Fenerbahçe Spor Okulu projesiyle bu günlere geldi. 2011-12 sezonunda zaman zaman Fenerbahçe Ülker'in A Takım kadrosunda da yer alan Metecan, 2.05 boyunda ama daha da uzaması beklenmektedir. Uzun kolları, hızlı ayakları, ribaunt hakimiyeti ile dikkatleri çeken 19 yaşındaki oyuncu, kendisine Emir Preldzic'i örnek aldığını söylese de, ondan daha iyi olmak istediğini de dile getirmektedir.

1995 Doğumlu Avrupalı oyuncular arasında Kenan Sipahi ile beraber en çok gelecek vadeden oyuncular arasındadır. Boyuna oranla çok iyi bir top hakimiyetine sahiptir. Yüzdeli şut atabilen, saha görüşü iyi, gelişmiş pas yeteneğine sahip bir basketbolcudur.

KARİYERİ

Fenerbahçe Ülker Genç Takımı, İstanbul'da düzenlenen NIKE International Junior Tourment 2012 finalinde Lietuvos Rytas'a yenilirken turnuvanın En Değerli Oyuncu ödülünü Metecan Birsen kazandı. Turnuvada çıktığı 4 maçta 20.7 sayı, 5.7 ribaunt ve 4.25 asist ortalamaları ile oynayan Metecan, NBA gözlemcileri tarafından takibe alındı.

2014 yazında Fenerbahçe Ülker tarafından Eskişehir Basket'e bir yıllığına kiralandı.

23 Temmuz 2015 tarihinde Türkiye Basketbol Ligi takımlarından İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

MİLLÎ TAKIM

Metecan, Türkiye U-16, U-18 ve U-20 millî takımlarında forma giydi. 2010'da Karadağ'da düzenlenen 16 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda bronz, 2013 FIBA 18 Yaş Altı Avrupa Basketbol Şampiyonası ve 2014 FIBA 20 Yaş Altı Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda altın ve 2015 FIBA Avrupa U-20 Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan kadrolarda yer aldı.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet