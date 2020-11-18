Mete isminin anlamı nedir? Mete ne demek?

Sıkça tercih edilen ve Türkçe kökenli olan isimler arasında olan Mete isminin anlamı nedir? Mete ne demek?

On kişinin yerini alacak bir yiğit olarak da bilinen Mete isminin anlamı nedir? Mete ne demek?

METE İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Türkçe dil kökenine sahip Mete ismi, Büyük Hun İmparatoru ile ilişkilendirilmektedir. Bunun yanı sıra ismin kelime manası ise "topraktan yapılmış ibrik" anlamı taşımaktadır. Mete'nin kelime anlamı dışında, çocuğun karakteri üzerine olan etkisi de oldukça merak edilmektedir.

Mete, Kuran-ı Kerim'de yer almayan bir sözcüktür. Ancak bu ismin çocuklara verilmesinde dini açıdan bir engel bulunmamaktadır. Bu isim yanına ek alarak Metehan şeklinde de kullanılabilmektedir.