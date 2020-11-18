Mete isminin anlamı nedir? Mete ne demek?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Mete isminin anlamı nedir? Mete ne demek?

18.11.2020 19:42 | Son Güncelleme: 18.11.2020 19:46
Mete isminin anlamı nedir? Mete ne demek?

Sıkça tercih edilen ve Türkçe kökenli olan isimler arasında olan Mete isminin anlamı nedir? Mete ne demek?

On kişinin yerini alacak bir yiğit olarak da bilinen Mete isminin anlamı nedir? Mete ne demek?

METE İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Türkçe dil kökenine sahip Mete ismi, Büyük Hun İmparatoru ile ilişkilendirilmektedir. Bunun yanı sıra ismin kelime manası ise "topraktan yapılmış ibrik" anlamı taşımaktadır. Mete'nin kelime anlamı dışında, çocuğun karakteri üzerine olan etkisi de oldukça merak edilmektedir.

Mete, Kuran-ı Kerim'de yer almayan bir sözcüktür. Ancak bu ismin çocuklara verilmesinde dini açıdan bir engel bulunmamaktadır. Bu isim yanına ek alarak Metehan şeklinde de kullanılabilmektedir.

İlgili Haberler

Tezkere ne demek? Tezkere nedir? Tezkere TDK anlamı, hukukta ne anlama gelir?
Tezkere ne demek? Tezkere nedir? Tezkere TDK anlamı, hukukta ne anlama gelir?
Kabine ne demek? Kabine nedir, ne demektir? Kabine TDK'ya göre ne anlama geliyor?
Kabine ne demek? Kabine nedir, ne demektir? Kabine TDK'ya göre ne anlama geliyor?
Dürzilik nedir? Dürzü ne demek? Dürzi ne anlama geliyor?
Dürzilik nedir? Dürzü ne demek? Dürzi ne anlama geliyor?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Meral Akşener Mustafa Şentop Berat Albayrak Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Teoman Tarkan Cem Yılmaz Aydemir Akbaş
Spor Ersun Yanal Şenol Güneş Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Lewis Hamilton
Tüm Haberler Kasım Medya Alaattin Çakıcı İçişleri Bakanlığı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mete isminin anlamı nedir? Mete ne demek? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.11.2020 19:46:31. #1.14#
title