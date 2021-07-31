Mete Gazoz'un tarihi başarısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı duygulandırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Olimpiyat şampiyonu olan milli okçu Mete Gazoz'u telefonla arayarak tebrik etti. Erdoğan telefon görüşmesinde, "Annene ve babana, bize bu bahtiyarlığı yaşattığın için teşekkür ederim. İnşallah seninle Türkiye'de bu mutluluğu milletçe yaşayacağız. Bizi çok duygulandırdın. Son atışını gözlerim yaşlı olarak izledim" dedi.