Mete Gazoz'un tarihi başarısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı duygulandırdı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Olimpiyat şampiyonu olan milli okçu Mete Gazoz'u telefonla arayarak tebrik etti. Erdoğan telefon görüşmesinde, "Annene ve babana, bize bu bahtiyarlığı yaşattığın için teşekkür ederim. İnşallah seninle Türkiye'de bu mutluluğu milletçe yaşayacağız. Bizi çok duygulandırdın. Son atışını gözlerim yaşlı olarak izledim" dedi.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 8. gününde klasik yay bireysel finalinde İtalyan Mauro Nespoli'yi 6-4 yenen milli okçu Mete Gazoz, altın madalya kazandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milli okçumuzun maçını da ekran başından takip etti. Erdoğan, Mete Gazoz'un karşılaşması bittikten kısa bir süre sonra Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun telefonu vasıtasıyla tebrik etti.
"TARİHİ AYAĞA KALDIRDIN"
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mete'yi, "Annene ve babana, bize bu bahtiyarlığı yaşattığın için teşekkür ederim. İnşallah seninle Türkiye'de bu mutluluğu milletçe yaşayacağız. Gözlerinden öpüyorum. Tarihi yeniden ayağa kaldırdın. Gözlerim yaşlı olarak son okunu izledim. Seni tebrik ediyorum" sözleriyle kutladı.