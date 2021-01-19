Mesut'un "Türkiye'de takım tutmuyorum" sözleri yıllar sonra ortaya çıktı
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Mesut'un "Türkiye'de takım tutmuyorum" sözleri yıllar sonra ortaya çıktı

19.01.2021 11:42 | Son Güncelleme: 19.01.2021 11:54

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal ile sözleşmesini feshedip, Fenerbahçe ile sözleşme imzalamak üzere İstanbul'a gelen 32 yaşındaki futbolcu Mesut Özil'in gençlik yıllarında verdiği bir röportaj gündeme bomba gibi düştü. Özil verdiği röportajda, "Maçlara bakıyordum ama Türkiye'den takım tutmuyorum" sözlerini kullandı.

Fenerbahçe, İngiliz ekibi Arsenal'den ayrılan Mesut Özil'i kadrosuna katmaya hazırlanırken Özil'in yıllar önce vermiş olduğu bir röportajda söyledikleri gündem oldu.

Pazar gecesi İstanbul'a gelen 32 yaşındaki Alman futbolcu havaalanındaki ilk sözlerinde, "Çok heyecanlıyım. Ben her zaman Fenerbahçeliydim. Bir rüya benim için de gerçekleşiyor" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DEN TAKIM TUTMUYORUM" DEMİŞTİ

Ancak yıldız futbolcunun 2009 yılının Mart ayında Habertürk TV'ye verdiği bir röportaj sosyal medyada çok konuşulmaya başlandı. Özil kendisine sorulan, "Küçükken Türkiye'de hangi takımı tutuyordun?" sorusuna "Maçlara bakıyorum, heyecanlı oluyor ama takım tutmuyorum." diye karşılık verdi.

Mesut'un 'Türkiye'de takım tutmuyorum' sözleri yıllar sonra ortaya çıktı
Haber Yorumları (5)
YORUMCU: Para para para gozun kor olsun, insana herseyi yaptiriyorsun ya. . . . Ali Kocu bile GS li yatirirsin!
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GERCEKTEN: top oynamaya mi geldi saniyorsunuz ?? hazirlik . . 2 yil oturup alir milyoncuklari . . sonrada hop . . Danisman, Milletvekili. . belki bakan olur . . Türk passaportu olmasa bile !!
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ONUR ÇAĞATAY: Dün sosyal medyada gördüm bu haberi adam haklı olarak demiş tutmadığını adam kariyenin başında ve yetenekli gidipte ırkçıların olduğu yerde türkiyeden bir takım tuttuğunu dese kariyeri bitecekti. Mesetu bir kez daha takdir ettim yeteneği kadar da zeki bir insan kalkıp bana nağıl döşemeyin. . . .
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