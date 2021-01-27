Mesut'un imza töreninde kariyeriyle ilgili sorulan soruya verdiği cevap salondakileri coşturdu

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil'in "Bir gün Almanya'ya Bundesliga'ya geri dönme ihtimaliniz var mı?" sorusuna verdiği "Hayır, yok" cevabı uzun süre alkışlandı.

Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil, bugün düzenlenen törende attığı imzayla resmen Fenerbaahçeli oldu.

İmza töreninde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan 32 yaşındaki futbolcu, bir gazetecinin sorduğu "Bir gün Almanya'ya Bundesliga'ya geri dönme ihtimaliniz var mı?" sorusunu net bir ifadeyle "Hayır, yok" cevabını verdi.

Mesut Özil'in bu cevabı sonrası salonda adeta alkış tufanı koptu.