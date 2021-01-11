Mesut Özil, verdiği "Kadıköy" cevabıyla transfer sinyalini çaktı! F.Bahçeli taraftarları coşturdu

Fenerbahçe'nin transfer etmeyi düşündüğü Mesut Özil, sosyal medyadan kendisine sorulan "İstanbul'da en sevdiğin semt hangisi?" sorusuna "Kadıköy" cevabını verdi. Bu yanıt, sarı lacivertlilerde coşku yarattı.

Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Mesut Özil'den sarı lacivertli kulübü ilgilendiren bir paylaşım daha geldi.

Yıldız futbolcu, Twitter'da sorulan "İstanbul'da en sevdiğin semt hangisi?" sorusuna "Kadıköy" cevabını verdi. Son dönemde yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Mesut, bu paylaşımıyla da sarı lacivertli taraftarlarda heyecan uyandırdı.

Öte yandan Fenerbahçe'ye övgülerde bulunan Mesut, "Almanya'da Fenerbahçe taraftarı olarak büyüdüm. Fenerbahçe, İspanya'daki Real Madrid gibi. Türkiye'nin en büyük kulübü" ifadelerini kullandı.

ALİ KOÇ'TAN MESUT ÖZİL AÇIKLAMASI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bugün Erzurumspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, Mesut Özil transferinde geçmişe göre daha yakın bir konumda olduklarını dile getirmişti.