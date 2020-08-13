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Mesut Özil, transfer dedikodularına yanıt verdi: Kontratım bitene kadar Arsenal'deyim

Süper Lig ekipleri Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir ile de sık sık anılan Mesut Özil, yaptığı açıklamada Arsenal'de kalacağını açıkladı ve sözleşmesinin 4 yıllık olduğunu vurguladı. Alman milli futbolcu, "2 ya da 3 yıllık sözleşme imzalamadım. Sözleşmem 4 yıllık ve herkes buna saygı göstermeli. Son gününe kadar buradayım" dedi.

Mesut Özil, transfer dedikodularına yanıt verdi: Kontratım bitene kadar Arsenal'deyim
13.08.2020 11:14 | Son Güncelleme: 13.08.2020 11:18

Arsenal'de Mesut Özil konusu gündemden düşmek bilmiyor. Süper Lig takımları Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe'yle de sık sık anılan Alman milli futbolcu, tartışmalara son noktayı koydu ve 4 yıllık sözleşmesi bitene kadar Londra'da kalacağını söyledi.

31 yaşındaki yıldız, "Durum çok açık. Anlaşmamızın son gününe kadar buradayım ve bu kulüp için her şeyimi vereceğim. Bu gibi durumlar beni düşürmüyor, aksine daha da güçlendiriyor. Geçtiğimiz sezonlarda takıma geri dönebildiğimi gösterdim ve bunu tekrar göstereceğim" dedi.

"SÖZLEŞMEM 4 YILLIK"

ABD kaynaklı The Athletic'e konuşan Özil, Londra'yı sevdiğini de dile getirip kontratının süresinin bitmediğini hatırlatarak "2 ya da 3 yıllık sözleşme imzalamadım. Sözleşmem 4 yıllık ve herkes buna saygı göstermeli. Durumlar zordu fakat Arsenal'i seviyorum. Burada çalışmayı seviyorum. Kulüpte yer alan insanları seviyorum. Uzun süredir onlarla çalışıyorum ve Londra'yı da seviyorum. Burası benim evim" ifadelerini kullandı.

"YETERLİ BİLGİ VERİLMEDİ"

Arsenal'de pandemi sürecinde maaş kesintisini kabul etmeyen 3 oyuncudan 1'i olan Özil, futbolculara yeterli bilginin verilmediğini dile getirdi ve duruma açıklık getirdi. Geçtiğimiz sezon 23 maçta 1 gol ve 3 asist kaydeden futbolcunun sözleri şu şekilde:

"Oyuncular olarak hepimiz kulübe katkı sağlamayı istedik. Ancak cevaplanmayan birçok soru için daha fazla bilgiye ihtiyacımız vardı. Bunca belirsizlik varken bile kimsenin geciken maaşlar için sorunu yoktu. Ancak uygun bir müzakere olmadan acele ettirildi. Bu durumun içerisindeki biri olarak, her şeyi bilmeye ve paranın nereye gittiğini bilmeye hakkınız var. Ancak yeterli seviyede detay verilmedi ve hızlı bir seçim yapmamız istendi."

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