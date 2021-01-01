Mesut Özil, sosyal medyadan kızının yüzünü ilk kez paylaştı

Arsenal'in dünyaca ünlü futbolcusu Mesut Özil, ailesiyle verdiği pozla sosyal medyadan herkesin yeni yılını kutladı. Mesut, paylaşımında kızı Eda'nın yüzünü ilk kez göstererek büyük bir sürprize imza attı.

Son dönemde adı Fenerbahçe ile anılan Mesut Özil'den yılbaşı paylaşımı geldi.

Eşi Amine ve kızı Eda ile poz veren dünyaca ünlü futbolcu, Instagram paylaşımının altına "Yeni yılınızı kutlar huzur, mutluluk ve sağlık getirmesini dileriz" notunu düştü.

Amine Gülşe-Mesut Özil çifti, bu paylaşımla büyük bir sürprize de imza atmış oldu. Çünkü çift, merakla beklenen 9 aylık kızları Eda'nın yüzünü ilk kez gösterdi.

EDA'YI MESUT'A BENZETTİLER

Ünlü çiftin paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Gelen yorumlarda Eda bebek en çok babasına benzetildi.