Mesut Özil, sosyal medyadan kızının yüzünü ilk kez paylaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Mesut Özil, sosyal medyadan kızının yüzünü ilk kez paylaştı

01.01.2021 12:20 | Son Güncelleme: 01.01.2021 12:40

Arsenal'in dünyaca ünlü futbolcusu Mesut Özil, ailesiyle verdiği pozla sosyal medyadan herkesin yeni yılını kutladı. Mesut, paylaşımında kızı Eda'nın yüzünü ilk kez göstererek büyük bir sürprize imza attı.

Son dönemde adı Fenerbahçe ile anılan Mesut Özil'den yılbaşı paylaşımı geldi.

Eşi Amine ve kızı Eda ile poz veren dünyaca ünlü futbolcu, Instagram paylaşımının altına "Yeni yılınızı kutlar huzur, mutluluk ve sağlık getirmesini dileriz" notunu düştü.

Amine Gülşe-Mesut Özil çifti, bu paylaşımla büyük bir sürprize de imza atmış oldu. Çünkü çift, merakla beklenen 9 aylık kızları Eda'nın yüzünü ilk kez gösterdi.

Mesut Özil, sosyal medyadan kızının yüzünü ilk kez paylaştı

EDA'YI MESUT'A BENZETTİLER

Ünlü çiftin paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Gelen yorumlarda Eda bebek en çok babasına benzetildi.

Mesut Özil, sosyal medyadan kızının yüzünü ilk kez paylaştı
Haber Yorumları (1)
ESNAF: maşallah
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Akif Ersoy Selahattin Demirtaş
Magazin Seda Sayan Acun Ilıcalı Yılmaz Erdoğan İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Vitor Hugo Ersun Yanal Cüneyt Çakır Abdullah Avcı
Tüm Haberler Türk Gazete Yılbaşı Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mesut Özil, sosyal medyadan kızının yüzünü ilk kez paylaştı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.1.2021 12:42:12. #1.15#
title