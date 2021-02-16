Mesut Özil şampiyonluk için iddialı: Takıma daha fazla katkım olacak ve zafer için her şeyi yapacağız

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Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü 10 numarası Mesut Özil, teknik ekibin ve arkadaşlarının desteğiyle formunun her geçen gün yükseldiğini söyledi ve "Henüz tam kapasiteme ulaşmadım. Bu takıma çok daha fazla katkım olacak. Şampiyonluk için her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.

Ara transfer döneminin en büyük bombası olan Mesut Özil, Fenerbahçe'ye iyice ısındı. Hatayspor, Galatasaray ve Başakşehir maçlarında sonradan oyuna dahil olan dünyaca ünlü yıldız, Karagümrük karşısında ise ilk kez 11'de sahaya çıktı. 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, performansıyla tam not aldı.

Ancak Mesut, taraftara çok daha iyisini yapacağının sözünü verdi. Yıldız futbolcu, "Teknik ekip ve arkadaşlarımın desteğiyle formum her maç daha da yükseliyor. Henüz tam kapasiteme ulaşmadım. Bunun için çok çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

"YÜKÜM DAHA DA ARTIYOR"

Mesut Özil, taraftarların özellikle sosyal medyadan kendisine büyük ilgi gösterdiklerini söyleyerek, "Onların desteği, omuzlarımdaki yükü daha da artırıyor. Bu takıma çok daha fazla katkım olacak." dedi.

"ŞAMPİYONLUK İÇİN HER ŞEYİ YAPMAYA HAZIRIZ"

Mesut ayrıca, "Sadece ben değil, arkadaşlarım da şampiyonluk için her şeyi yapmaya hazır. El ele vererek sezon sonunda taraftarlarımızı mutlu edeceğiz. Fenerbahçe'ye hak ettiği başarıları yaşatacağız" diye konuştu.

(Fanatik)