Mesut Özil, Karagümrük maçında yüzde 96.1'lik pas isabet oranıyla oynadı
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Mesut Özil, Karagümrük maçında yüzde 96.1'lik pas isabet oranıyla oynadı

14.02.2021 12:32 | Son Güncelleme: 14.02.2021 12:49

Fenerbahçe, Süper Lig'in 25. haftasında Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 2-1 mağlup etti maç fazlasıyla liderliğe oturdu. Sarı-lacivertli takımın starı Mesut Özil, Karagümrük maçında ilk kez ilk 11'de başladı ve yüzde 96.1'lik pas isabet oranıyla maça damga vurdu.

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü starı Mesut Özil, Fatih Karagümrük maçına dikkat çeken bir performans sergiledi.

Mesut Özil, karşılaşmayı yüzde 96.1'lik pas isabeti ile tamamladı. 60 kez topla buluşan ve 51 isabet sağlayan Özil 2 defa da orta girişiminde bulundu. Biri ceza sahası içinden biri de ceza sahası dışından olmak üzere 2 şut girişiminde bulunan deneyimli oyuncu girdiği 5 ikili mücadelenin 1'ini kazandı.

MESUT: ÇALIŞMAYA DEVAM

İlk kez 11'de forma giyen Mesut Özil, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Zorlu bir maçın ardından çok önemli 3 puan! İyi bir mücadele ortaya koymamıza rağmen şimdi sıra daha çok çalışıp daha iyi olmakta" dedi.

PAS REKORU KIRDILAR

Sarı-lacivertliler, Fatih Karagümrük karşısında ilk yarıda pas oyunu ile öne çıktı. 174 isabetli pas atan F.Bahçeli oyuncular bu sezon Süper Lig'de ilk yarılar değerlendirildiğinde en çok pas yaptığı maçı oynadı.

(Sabah)

Mesut Özil, Karagümrük maçında yüzde 96.1'lik pas isabet oranıyla oynadı
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