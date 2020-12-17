Mesut Özil'in menajeri: Fenerbahçe ile transfer görüşmesi yaptık
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Mesut Özil'in menajeri: Fenerbahçe ile transfer görüşmesi yaptık

17.12.2020 16:37 | Son Güncelleme: 17.12.2020 16:49

Uzun süredir adı Fenerbahçe ile anılan Mesut Özil'in menajeri Dr. Erkut Söğüt, transfer iddialarını yanıtladı. Mesut'un Arsenal formasını tekrar giyebilmek için de çok çalıştığını belirten Söğüt, Fenerbahçe ile görüşmelerimiz oldu. Kulübün en yetkili kişileriyle bire bir konuştuk. Ancak, transfer konusunda şu an için değişen bir şey yok" dedi.

Arsenal'li Mesut Özil'in menajeri Dr. Erkut Söğüt, yıldız futbolcunun Fenerbbahçe'ye transferiyle ilgili Fanatik'e önemli açıklamalarda bulundu.

Söğüt, Mesut'un İngiltere'deki mevcut durumunu özetleyerek söze başladı ve "Mesut Özil'in Arsenal ile hala 6 aylık bir sözleşmesi var. Futbolu özlediği aşikar. Arsenal formasını tekrar giyebilmek için de çok çalışıyor. Çalışmaya da devam edecek" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe ile ilgili iddiaları da aktaran Söğüt, "Fenerbahçe ile ilgili durumumuzu ise açıkça belirtmek istiyorum. Evet Fenerbahçe ile görüşmelerimiz oldu. Kulübün en yetkili kişileriyle bire bir konuştuk. Ancak, transfer konusunda şu an için değişen bir şey yok. Bu şartlarda görünen o ki Mesut, sezonu Arsenal'de tamamlayacak" dedi.

"FENERBAHÇE'YE ALGI YAPILMASIN"

Erkut Söğüt, sözlerine "Ayrıca bizi üzen bir konu var" diyerek devam etti. Dr. Sögüt, "Son günlerde değişik mecralarda transferle ilgili aslı olmayan, kamuoyunu yanıltan ve Fenerbahçe camiası üzerinde algı operasyonlarına yol açabilecek bazı isimlerin telaffuz edildiğini ve haberler arasında geçirildiğini üzüntüyle takip ediyoruz" diyerek devam etti.

"MESUT ÜZERİNDEN KİMSE KENDİNE PAZAR YARATMASIN"

Söğüt son olarak, "Türk futbol kamuoyunun şunu bilmesini istiyorum. Mesut Özil'in yetkili menajerleri ben ve ağabeyi Mutlu Özil'dir. Başka da resmi ya da gayri resmi menajeri yoktur. Oyuncumuzun ismini kullanarak kimse kendine, pazar yaratmasın" dedi.

Mesut Özil'in menajeri: Fenerbahçe ile transfer görüşmesi yaptık
Haber Yorumları (2)
ALAYLI: Mesut adam değildir.
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6.FİLO: Mesut Fenerle anlaşsın o zaman adam olmadığını Feneri nasıl rezil rüsva ettiğini herkes yaşayarak görecek.
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500
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